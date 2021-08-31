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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب

طريقة عمل نسكافيه
طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب

تعتبر طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب، او كما هي معروف عنها القهوة الفرنساوى من أشهى أنواع القهوة التي يمكن تحضيرها في المنزل، دون مجهود كبير، وفيما يلي سنقوم باستعراض طريقة تحضيرها بالتفصيل..

 

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قدم موقع بولد سكاي الهندي طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب لعشاق القهوة الفرنساوى بطريقة مميزة، وبنفس الرغوة التي يتم تحضيرها في الكافيهات، ومذاق شهي ومميز.

 

طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب 

 

طريقة عمل نسكافيه جولد

 

مقادير طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب :
ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان أي نسكافيه
ملعقة صغيرة من السكر
كوب من الكريمة السائلة

طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب :
1- وضع الكريمة والسكر في قدر على حرارة متوسطة حتى يذوب السكر ويغلي المزيج.
2- يتم ذوبانها في كوب النسكافيه في ملعقتان كبيرتان من الماء المغلي.
3- تسكب الكريمة فوق النسكافيه بخفة ثم تقدم نسكافيه جولد بدون حليب مباشرةً على سفرتك.

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