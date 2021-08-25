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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. تناول القهوة بكثرة يصيبك بهذه الأمراض

مخاطر القهوة على
مخاطر القهوة على الصحة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول القهوة في الصباح للاستيقاظ، وغالبًا ما يشرب الكثير من الأشخاص القهوة لتخفيف التعب العقلي والجسدي ولزيادة اليقظة العقلية، كما تستخدم القهوة في العديد من الوصفات الشهيه.

ولكن تناول القهوة بكثرة يمكن أن يسبب بعض الأضرار على الصحة ومنها..

 

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تعتبر القهوة آمنة لمعظم البالغين الأصحاء عند تناولها بكميات معتدلة (حوالي 4 أكواب في اليوم)، يمكن للقهوة التي تحتوي على مادة الكافيين أن تسبب الأرق والعصبية واضطراب المعدة والغثيان والقيء وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس وآثار جانبية أخرى.

استهلاك كميات أكبر أثناء الحمل أو عند الرضاعة من المحتمل أن تكون غير آمنة، وتناول أكثر من 3 أكواب يوميًا أثناء الحمل بزيادة مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، كما تزداد هذه المخاطر مع زيادة كمية القهوة التي تشربها الأم أثناء الحمل، يمكن أن ينتقل الكافيين إلى حليب الثدي ، لذلك يجب على الأمهات المرضعات مراقبة تناول الكافيين عن كثب للتأكد من أنه منخفض (1-2 كوب في اليوم)، يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين من قبل الأمهات المرضعات مشاكل في النوم ، والتهيج ، وزيادة نشاط الأمعاء عند الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى تفاقم أعراض الهوس بشكل اكبر بسبب تأثير الكافيين

شرب القهوة غير المفلترة (المغلية) يزيد من كمية الكوليسترول والدهون الأخرى في الدم ، كما يرفع مستوى الهوموسيستين ، وكلها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، تشير بعض الأبحاث إلى وجود ارتباط بين النوبات القلبية وشرب القهوة.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين الموجود في القهوة قد يغير الطريقة التي يعالج بها مرضى السكري السكر، وتم الإبلاغ عن أن الكافيين يسبب زيادات وكذلك انخفاض في نسبة السكر في الدم، لذلك استخدم الكافيين بحذر إذا كنت مصابًا بداء السكري وقم بمراقبة نسبة السكر في الدم بعناية لتجنب الأثار الجانبية.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة ، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة ، إلى تفاقم الإسهال وزيادة الأعراض.

المصدر webmd

القهوة اضرار القهوة فوائد القهوة السكري أعراض أمراض القلب

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