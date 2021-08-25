أطباء يتوصلون لطريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن علاج الرئة لمتعافي فيروس كورونا من قبل فريق من أطباء مستشفى غايز وسانت توماس في لندن.، إلى ان هناك طريقة فريدة لمعالجة متعافي فيروس كورونا بكوفيد-19، لكنهم أصيبوا بأضرار خطيرة في الرئتين جراء تأثرهم بالفيروس.

علاج الرئة لمتعافي فيروس كورونا





ويعتمد العلاج الجديد على حقن المريض بكريات الدم البيضاء المأخوذة من نفس الشخص، ويمكن لهذا العلاج ان يساهم في إعادة وظيفة الرئة مرة اخرى والتنفس بشكل طبيعي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ويأمل الأطباء أن يؤدي علاج الرئة لمتعافي فيروس كورونا، والذي المعتمد على كريات الدم البيضاء إلى إعادة الرئتين إلى وظيفتهما الطبيعية، من خلال تدمير التشوهات التي تجعل المريض غير قادر على التنفس بسهولة.

علاج الرئة لمتعافي فيروس كورونا



وتشير التقديرات، إلى أن مئات الآلاف من البريطانيين سيستفيدون من هذا العلاج الذي طوره الأطباء البريطانيون لمتعافي فيروس كورونا في مستشفى غايز وسانت توماس.



ويشمل العلاج أخذ دم من متعافي فيروس كورونا، ووضعه في مختبر؛ حيث يتم فصل نوع من كريات الدم البيضاء يعرف بالبلعمة الكبيرة، التي يعاد حقنها في جسم الشخص نفسه.



ويأمل الأطباء بأن تتمكن البلعمة الكبيرة من التهام الندوب والتشوهات في الرئتين الناجمة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.