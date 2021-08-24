ارتفاع إصابات فيروس كورونا.. اللجنة العلمية توضح السبب.. فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تشهد فى هذه الفترة ارتفاع فى إصابات فيروس كورونا، موضحًا أن متحور دلتا لـ كورونا سريع الانتشار.



وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الزيادة فى هذه الفترة تكون بسبب دخول الموجة الرابعة ولذلك نحذر المواطنين من التجمعات، و عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها زارة الصحة.



وطالب عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من المواطنين بالإستماع لـ تعليمات وزارة الصحة، وعدم الاستماع لـ أى شائعة، وكشف أن المواطنين الحاصلة على لقاح كورونا عليها أن تستمر فى ارتداء الكمامة.



حذر البروفيسور ساي ريدي ، خبير المناعة السويسري ، من أن العالم سيواجه في عام 2022 فيروس كوفيد 22 ، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور دلتا اخطر سلالات فيروس كورونا حاليا.

وأوضح"ريدي": أنه يمكن أن يصبح كوفيد 22 أسوأ مما يشهده العالم الآن مع سلالات كورونا الاخرى، ولا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريعة مثلما حدث مع دلتا في الهند وبيتا في جنوب إفريقيا وجاما في البرازيل.

وتوقع أن الفيروسات ستتحد لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار مما يساهم في ظهور كوفيد 22.

ووفقا لما أوردته قناة نيوز الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، فإن: ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لها ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كورونا مثل كوفيد 22 في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات.

وأوضح أن ظهور عدة أنواع من فيروس كورونا بالفعل في غضون أقل من عامين لا يبشر بالخير ومن المنطقي ظهور كوفيد 22 وغيره من المتحورات الجديدة.

وذكرت ورقة بحثية نشرت في 30 يوليو الماضي، أن هناك عدد كبير من العلماء، تنبأ باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى العالي في العالم إلى جانب تطوره السريع وقدرته الفائقة على التحور