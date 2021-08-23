كيف يغزو فيروس كورونا الدماغ؟.. شاهد الفيديو لتعرف الإجابة

منذ ظهور فيروس كورونا فى العالم ويسعى العلماء لاكتشاف أسرار هذا الفيروس وكيف يتمكن من الجسم بهذه الطريقة القوية وتحديدا الدماغ.

ونشرت صحيفة “ New York Times ” الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق فيروس كورونا لخلايا دماغ خفاش وطريقة تسلله العدوانية لخلايا الدماغ .



وسجلت الفيديو صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، اللتسن لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي، وتم تصوير المقطع خلال 48 ساعة متواصلة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق.

وتظهر اللقطات الفيروس التاجي على شكل بقع حمراء تنتشر بين كتلة من النقط الرمادية في خلايا دماغ الخفاش وبعد أن تصاب تلك الخلايا بالعدوى، تبدأ خلايا الخفافيش في الاندماج مع الخلايا المجاورة.

وفي مرحلة ما تنفجر الكتلة بأكملها ما يتسبب في موت الخلايا، ويكشف المقطع كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لصنع الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وقالت صوفي إيتشر، إحدى المشاركات في التصوير والمتخصصة في الأمراض الحيوانية المنشأ، خاصة تلك التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إن نفس السيناريو الذي يحدث في الخفافيش يحدث كذلك في البشر، مع فارق مهم واحد هو أن "الخفافيش لا تمرض مثلنا".

وفي البشر يستطيع فيروس كورونا المراوغة والتسبب في مزيد من الضرر جزئيًا عن طريق منع الخلايا المصابة من تنبيه جهاز المناعة إلى وجود غزاة، لكن قوتها الخاصة تكمن في قدرتها على إجبار الخلايا المضيفة على الاندماج مع الخلايا المجاورة، وهي عملية تعرف باسم syncytia حيث تسمح للفيروس بالبقاء دون اكتشافه أثناء التكاثر.

وأوضحت " إيتشر " أنه في كل مرة يضطر فيها الفيروس إلى الخروج من الخلية يكون معرضًا للاكتشاف لذا فإذا كان بإمكانه الانتقال مباشرة من خلية إلى أخرى، فيمكنه العمل بشكل أسرع، متمنية أن يساهم مقطع الفيديو في كشف الغموض عن الفيروس وتسهيل فهم وتقدير هذا الفيروس الخبيث الذي غزى بلدان العالم المختلفة وتسبب في إحداث تغييرات كثيرة من بينها تدمير حياة مليارات البشر .