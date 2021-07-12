تحذير خطير من "الصحة العالمية" بشأن لقاحات فيروس كورونا

حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، الناس من الجمع بين لقاحات مختلفة لـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، وذلك على الرغم من الدراسات التي تشير إلى أن نهج "المزج" يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية.



ومع قيام شركات الأدوية بالترويج لإمكانية إعطاء جرعات معززة ضد سلالة "دلتا"، حذرت الدكتورة سواميناثان، اليوم الاثنين، من خلط لقاحات مختلفة في محاولة لتعزيز المناعة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، قالت سواميناثان خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية: "أريد حقًا أن أحذر الناس، هناك أشخاص يفكرون في مزج اللقاحات ... لأنه يعد اتجاهًا خطيرًا إلى حد ما هنا. وهناك بيانات محدودة حول مزج اللقاحات".

و أضافت: "سيكون الوضع فوضويًا في البلدان إذا بدأ المواطنون في تقرير متى يجب أن يأخذوا جرعة ثانية أو ثالثة أو رابعة".

وأظهرت العديد من الدراسات نتائج واعدة من مجموعة لقاحات مختلفة، وعززت دراسات مماثلة تجمع بين لقاحات أخرى النظرية المؤيدة لـ "مزج القاحات"، ويسمح للمواطنين في عدد من البلدان، من بينها المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا - بتلقي لقطات من العديد من الشركات المصنعة.

وأقرت سواميناثان بأن هذه الدراسات أظهرت نتائج واعدة، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ظل انتشار أحدث سلالات فيروس كورونا "دلتا"، ليست هناك حاجة لجرعات معززة في الوقت الحالي.

وقالت: "يجب أن نستند إلى العلم والبيانات، وليس على الشركات الفردية التي تعلن أن لقاحاتها يجب أن تدار الآن كجرعة معززة".

وتشير سواميناثان على الأرجح إلى شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، التي أعلنت الأسبوع الماضي أن جرعة ثالثة من لقاحها قد تكون ضرورية للحفاظ على المناعة.

ومع ذلك، رد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء على إعلان شركة فايزر ببيان مشترك يؤكد أن جرعتين فعالتان في الوقت الحالي.