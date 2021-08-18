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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فايزر تحسم الجدل حول عدد الجرعات الفعالة ضد فيروس كورونا ومتغيراته

عدد الجرعات الفعالة
عدد الجرعات الفعالة من فايزر للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت شركة فايزر بيو إن تك، أن هناك بيانات تجريبية لتعزيز لقاح فيروس كورونا الذي أظهر زيادة في مستويات الأجسام المضادة للجرعة الثالثة ضد سلالة دلتا الهندية مقارنة بجرعتين إلى منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA .


عدد الجرعات الفعالة من فايزر للتصدي لفيروس كورونا
وأكدت نتائج التجارب السريرية الأولية أن الجرعات المعززة تثير استجابات عالية من الأجسام المضادة ضد سلالة دلتا الهندية وسلالة بيتا الجنوب أفريقية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

دراسة: الجرعة الثالثة من لقاح فايزر تزيد الأجسام المضادة ضد سلالة دلتا

فايزر أول لقاح ضد كورونا للاستخدام في كل الأوقات والحالات


وأفاد الباحثون المشرفون على التجارب، انه زادت الجرعة الثالثة من مستويات الأجسام المضادة بمقدار 5 أضعاف في من تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، و 11 ضعف لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عام .

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" FDA" الأسبوع الماضي على الجرعات المعززة للأمريكيين الذين يعانون من ضعف المناعة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.


ونصحت شركة فايزر بإعطاء جرعة ثالثة للشخص من لقاح فايزر بعد 6 إلى 12 شهرًا من تلقي الجرعة الثانية، وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن التطعيم هو أكثر الوسائل فعالية لدينا للوقاية من فيروس كورونا خاصة الحالات الشديدة فله تأثير كبير في خفض أعداد الوفيات.

وكشفت النتائج التى تم التوصل إليها حتى الآن أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر لـ فيروس كورونا تعزز مستويات الأجسام المضادة تتجاوز بشكل أكبر بكثير من  التي نتجت عن أخذ جرعتين من لقاح كورونا .

وقال الدكتور أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech المشاركة في لقاح فايزر، في بيان للشركة: نسعى باستمرار للبقاء متقدمين على الفيروس بخطوة واحدة على الأقل، لذلك نهدف لتوسيع الوصول إلى لقاح للناس في جميع أنحاء العالم ونعمل على مناهج مختلفة كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للتصدي للفيروس ومتغيراته الحالية والمستقبلية.

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