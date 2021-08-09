فايزر أول لقاح ضد كورونا للاستخدام في كل الأوقات والحالات

يعد لقاح كورونا من شركة فايزر مصرحا به حاليًا للاستخدام في حالات الطوارئ بالولايات المتحدةودول أخرى ، لكن الموافقة الكاملة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، ليتحول بذلك العقار الأول الذي لا يستخدم في حالات الطوارئ .
وستمكن الموافقة الكاملة على اللقاح فرصا أكبر للقاح و تعني هذه النتيجة أن الموافقة الكاملة عليه رفع لقدر كبير من المخاوف نحو السلامة العامة.
وقال المسؤولون إن موافقة إدارة الغذاء والدواء الكاملة على لقاحات Covid-19 يمكن أن تساعد في مكافحة تردد البعض ازاء اللقاح.
وتوقع الدكتور مايكل وولف، نائب الرئيس المساعد للأبحاث ، قسم الطب في كلية نورث وسترن فاينبرج ، أن الموافقة ستحصل على حوالي 5-10٪ من الأفراد القلقين بشأن السلامة من التلقيح.
وتعمل إدارة الغذاء والدواء حاليًا على مدار الساعة بشأن الموافقة على لقاح Covid-19 ، وفقًا للدكتور بول أوفيت ، العضو البارز في اللجنة الاستشارية للقاح التابعة لإدارة الغذاء والدواء ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.
وقال أوفيت: "أعتقد أنه من وجهة نظر الجمهور، يجب أن يكون الأمر مهمًا حقًا. لقد تم إعطاء اللقاح لنصف السكان الأمريكيين . لدينا أكثر من 300 مليون جرعة . هذا بعيد كل البعد عن التجريبية. لدينا مجموعة هائلة من الأمان والفعالية في هذه اللقاحات - أعني ، إنها أكثر من معظم المنتجات المرخصة وإزالة اسم اللقاح مو خانة الاستخدام الطارئ امر سيدعم التطعيمات الكاملة".
وأضاف أوفيت: "أعتقد أنهم يدركون أن هناك على الأقل مشكلة نفسية تتعلق بكيفية النظر إلى هذه اللقاحات ، من حيث ما إذا كانت منتجًا مرخصًا أو تمت الموافقة عليها للتو من خلال أوروبا".
ويمكن للموافقة الكاملة على لقاح Covid-19 أن تجعل التفويضات في مكان العمل أسهل، سيواجه العديد من الأشخاص غير المحصنين سببًا ماليًا للحصول على التطعيم ؛ سيحتاجون إليها للحفاظ على وظائفهم.
تتمتع أماكن العمل بالفعل بالسلطة القانونية لفرض لقاح Covid-19.
وتطلب المزيد من الشركات لقاحات للعمال ، لكن بعض النقابات قد تبطئ الجهود.
وقال الخبراء إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء هي المعيار الذهبي. ينظر المنظمون في العالم إلى إدارة الغذاء والدواء باعتبارها منارة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه القضايا " .
يوافق هذا الرأي إريك نيسبت ، أستاذ تحليل السياسات والاتصالات ومدير مركز الاتصالات والسياسة العامة في كلية الاتصالات في جامعة نورث وسترن.
وقال نيسبت: "إذا أردت أن تتجاوز عتبة 70٪ من الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم حتى الآن ، فأنت بحاجة إلى جزر ويجب أن يكون لديك عصى والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي التفويض. التفويض يزيل أحد العوائق أمام تفويضات أوسع نطاقًا".
الغطاء السياسي
وتوفر الموافقة الكاملة أيضًا غطاءًا سياسيًا لتطعيم المزيد من الأشخاص.
وأكد حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز إنه لن يفكر في طلب اللقاح لموظفي الدولة ما لم تمنح إدارة الغذاء والدواء ترخيصًا كاملاً لأحد لقاحات Covid.