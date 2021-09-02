بارالمبياد طوكيو …منتخب الطائرة جلوس يحتل المركز الخامس بالفوز على ألمانيا

أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس منافسات الدورة البارالمبية بطوكيو ، في المركز الخامس وذلك بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 3-2.

وشهدت مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين منتخبي مصر وألمانيا إثارة وندية حيث تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 25-23 ليتعادل منتخب ألمانيا في الشوط الثاني بنتيجة 26-24 ويعود المنتخب المصري للتقدم من جديد في الشوط الثالث بنتيجة 25-18 ليتعادل منتخب ألمانيا مرة آخرى بنتيجة 25-22 ويتم اللجوء إلى شوط فاصل استطاع فيه المنتخب المصري حسم نتيجة المباراة بالفوز 15-8 ليحصد المركز الخامس في منافسات الدورة البارالمبية.



وكان المنتخب المصري للطائرة جلوس لم يستطع التأهل من مجموعته إلى الدور قبل النهائي بعد التعرض لخسارتين أمام البوسنة وروسيا بينما حقق فوز وحيد أمام اليابان.

ضمت قائمة المنتخب الوطني في هذه الدورة 12 لاعباً هم، هشام الشويخ وعبد النبي عبد اللطيف وحسام مسعود وأحمد عبد الجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبد الفتاح والسيد موسى.

ويقود المنتخب الوطني الدكتور مسعد العيوطي مديراً فنياً، ومحمد بدوي مدرباً عاماً، وطاهر البهائي مدرباً، وغريب إدريس إدارياً.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020 ب 49 لاعب ولاعبة في رياضات، ألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة.



وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 183 ميدالية متنوعة بواقع، 49 ميدالية ذهبية و 68 ميدالية فضية و 66 برونز.