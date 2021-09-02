استشاري: ممارسة الرياضة مطلوبة لشد الترهلات بعد تحويل المسار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تشهد عزل جزء كبير من المعدة، وبالتالي إحساس أقل بالجوع، مضيفًا أن عملية تحويل المسار لا تشهد إزالة الدهون الزائدة، ولكن يتم تركها، والجسم يتخلص منها بعد إجراء العملية.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه بعد عزل المعدة يتم إجراء اختبار تسريب للاطمئنان على العملية، مشيرًا إلى أن تحويل المسار عملية بسيطة وتجرى في وقت قصير بنسبة أمان مرتفعة للغاية.

عليه أن يمارس الرياضة





وأضاف أن مريض السمنة بعد إجراء جراحات السمنة، عليه أن يمارس الرياضة، خاصة أن الجسم قد يشهد وجود بعض الترهلات، ولذلك هناك ضرورة لشد الترهلات من خلال الممارسة المنتظمة للرياضة.