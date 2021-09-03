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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باستخدام قشر البطاطس .. وصفة للتخلص من الشعر الأبيض

وصفة للشعر الابيض
وصفة للشعر الابيض

يعد الشعر الأبيض كابوسا يهدد استقرار حياة العديد من السيدات والرجال خاصة إذا ظهر في سن مبكرة؛ إلا أن هناك وصفة للشعر الابيض يمكن أن تخلصك منه نهائيا ستحدد البداية الفعلية للشيب.

 

 وصفة للشعر الأبيض 


وبينما يحتفل بعض الناس بالشيب كدليل على النضج والحكمة، يشعر الكثيرون بأنهم أكبر سنًا عندما يبدأ شعرهم في النمو الرمادي ويريدون أن يختفي اللون الرمادي للحصول على مظهر أكثر شبابًا، مما يجعلهم يبحثون عن وصفة للشعر الابيض.

 

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وهناك وصفة للشعر الابيض سحرية بطريقة فعالة و سريعة، وقليلة التكلفة، وذلك باستخدام قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر أيضا.

 

وصفات علاج الشعر الابيض


وليست البطاطس فقط من لها فوائد عديدة للشعر بل حتى قشورها من الممكن استخدامها للشعر، ومن فوائد قشر البطاطس للشعر أنها تضفي لمعانًا مرغوبًا للشعر، كما أنها تستخدم في وصفة للشعر الابيض والقضاء عليه؛ حيث إن النشويات الموجودة في قشر البطاطس تعد بمثابة ملونات طبيعية.

وقد استخدمت قشر البطاطس فى وصفة للشعر الأبيض كبديل لصبغات الشعر لعدة قرون، فقد تم إثبات أن قشر البطاطس فعال جدًا في تغميق الشعر الرمادي أو الشعر الأبيض عند استخدامه باستمرار لفترة من الوقت.

وتعتمد طريقة استخدام قشر البطاطس فى وصفة للشعر الابيض عبر مزج كوب من قشر البطاطس مع كوبين من الماء في وعاء، ويتم غلي المزيج، ويترك حتى ينضج لمدة خمس دقائق. وبعدها يُبعد الوعاء عن النار، ويترك حتى يبرد. يتم تصفية الماء من القشر وسكبه في وعاء أو علبة شامبو فارغة لجعل الاستخدام أسهل، ثم يتم شطف الشعر به بعد غسله بالشامبو.

وصفة للشعر الابيض البطاطس قشور البطاطس الشعر الشيب اللون الرمادي

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