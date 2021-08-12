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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة للسيطرة على تساقط الشعر

صدى البلد

غالبًا ما نتعامل مع الشامبو والبلسم وعلاجات العناية بالشعر الأخرى باهظة الثمن للحد من تساقط الشعر، في حين أنه من المهم الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس، فمن الضروري أيضًا تحديد الأسباب التي قد تساعد في تساقط الشعر.

يقول الخبراء إن التغذية الكافية هي أحد أهم المفاتيح لشعر صحي وجميل، لذلك من المهم مراقبة نظامك الغذائي وتضمين جميع العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة الأطفال.

قالت الدكتورة نيتيكا كوهلي، الخبيرة في طب الأيورفيدا، إن اتباع نظام غذائي متوازن، يعتمد في الغالب على النباتات ، يمكن أن يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على شعرك وبشرتك وأظافرك في حالة جيدة".

 

وفي منشور على Instagram ، اقترحت بعض الأطعمة للتحكم في تساقط الشعر.

 

أوراق الكاري

تحتوي أوراق الكاري على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على إزالة الشوائب من الدم وزيادة مستويات الأكسجين في فروة رأسك ، مما يجدد بصيلات الشعر.

البطاطا الحلوة

فهو مصدر مغذي للبيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ ، وهذا هو المنشط المطلوب لإعادة نمو الشعر.

العدس والفول

حمض الفوليك والبروتين والزنك هو ثلاثي أساسي لإصلاح خلايا الشعر ونموها. يساعد في تقوية وتغذية بصيلات الشعر.

 

عصير البرتقال
غني بفيتامين C ، يساعد عصير amla في إنتاج الكولاجين الذي يقوي البصيلات ويعزز نمو الشعر.

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