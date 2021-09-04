أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها مفاجاة تركى ال الشيخ ووفاة محمد لافى نجم ستار اكاديمى واليكم التفاصيل :.

4 نجمات توجهن رسالة إلى تركى آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. تفاصيل

حرص عدد من النجمات على توجيه رسالة الى المستشار تركى ال الشيخ بعد تعرضه وعكة صحيحة شديدة وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام.

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

نعت الفنانة رويدا عطية زميلها وصديقها المطرب محمد لافي، الذي شارك في برنامج "سوبر ستار" عام 2003.

ونشرت رويدا عطية صورة الراحل في نعيها قائلة: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق، أقول الله يرحمك والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو. ستبقى بالقلب دائماً يا غالي.

بهاء سلطان يتغلب على محنته.. يحفظ القرآن ويقرر العودة للغناء

تصدر المطرب بهاء سلطان تريند جوجل بعد احياء حفل على المسرح الرومانى والذى يعد بالنسبة له عودة بعد غياب عن الحفلات الغنائية.

وتأتى عودة بهاء سلطان بعد غياب طويل عن الساحة لعديد من الأسباب لعل أبرزها خلاف الحاد مع منتج البوماته نصر محروس وإحالة الامر إلى القضاء.

كلنا بناكل عيش.. حسن شاكوش يوجه رسالة إلى هاني شاكر.. فيديو

قدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا إلى المطرب هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد ما بدر منه والمطرب رضا البحراوى.

وقال حسن شاكوش فى لقاء له ببرنامج “et بالعربى” : إن الفنان هانى شاكر يعد قدوة لنا جميعا وأنا اعتذر له عما بدر منى ورضا البحراوى.

وأضاف حسن شاكوش : قدمنا اعتذارا رسميا له إلى جانب اعتذار آخر بالفيديو ونتمنى أن يتقبل اعتذارنا.

تصريحات نارية.. بلقيس تكشف معاناتها مع مرض متلازمة كوخ وقضية الخلع

تصدرت الفنانة بلقيس فتحى تريند جوجل وذلك بعد حلقاتها أمس مع الاعلامية منى الشاذلى والتى ادلت فيها بعدد من التصريحات النارية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات التى أدلت بها بلقيس فتحى.

وكشفت بلقيس فتحى عن تفاصيل أزمتها مع زوجها السابق، في المحكمة الإماراتية مؤكدة أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها السابق، مضيفة أنها صرحت بذلك لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت في الأوساط الإعلامية بسبب عدم ظهور زوجها معها لفترات طويلة في المناسبات والاحتفالات الفنية.

أتغلب عليها بالصلاة.. منى فاروق: أعانى من حالة نفسية سيئة

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحديدا عبر خاصية الاستورى تعلن من خلالها عن مرورها بأزمة نفسية سيئة.

وقالت منى فاروق: “حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله.. وكلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا”.

وأضافت منى فاروق: “عندما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني”.

مفاجأة تركى آل الشيخ الجديدة لجمهوره.. تفاصيل

أطلق المستشار تركى آل الشيخ مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خاصة بالمعلومات العامة عن الفنانين السعوديين.