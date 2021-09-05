للنجومية أخلاق.. حمدي الميرغني يشيد بحفل محمد حماقي

أشاد حمدي الميرغني، بحفلة محمد حماقي في الساحل الشمالي.

ونشر حمدي الميرغني صور من الحفلة علق علي الصورة قائلا: "للنجومية اخلاق واجتهاد واحترام الجمهور.. بجد كانت حفلة تحفة كعادتك ودايما بتسعدنا وتبهرنا".

أحيا محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي على البحر وسط حضور عدد كبير من محبيه وعشاقه وحمل الحفل شعار "كامل العدد" كان بمثابة مسك ختام حفلات الساحل لصيف عام ٢٠٢١.

وحرصت نخبة من نجوم الفن والمجتمع علي حضور الحفل من أبرزهم المنتج تامر مرسي والفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح.

كما حرص حماقي على الغناء لحماته خلال الحفل، وقدم أغنية "مالوش لازمة العتاب بناء على طلبها.



وكان محمد حماقي طرح مؤخرا عدد من اغاني البومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن أبرز الأسماء التي تعاون معها محمد حماقي في ألبومه الجديد من الشعراء كل من: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، وتعاون حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي.

أما الملحنون تعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون تعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

نظم وليد منصور عد من الحفلات هذا العام من أبرزهم رامي صبري والعسيلي وهشام عباس وحميد الشاعري واخرون، وحظت كل حفلاته بحضور جماهيري، كما يعكف حاليا علي التحضير علي عدد كبير من المفاجأت منها حفلا لرامي صبري في الإسكندرية يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري.