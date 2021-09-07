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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1450 طن قمامة بحملة بشبرا الخيمة فى القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة موسعة لرفع المخلفات بحي شرق شبرا الخيمة فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال نائب محافظ القليوبية ان الحمة شارك فيها معدات وسيارات من مراكز قليوب والخانكة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر تم رفع ما يزيد عن ٦٥٠ طن من المخلفات من شارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة ليصبح إجمالي ما تم رفعه من مخلفات خلال اليومين ما يزيد عن ١٤٥٠ طن.


ووجه نائب محافظ القليوبية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المصانع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بمنتهى الحزم.
من ناحية اخرى أطلق الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة في القليوبية ، شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة القليوبية.


وأثناء انطلاق المبادرة، قام الفريق الطبي بالوحدة بإجراء الفحوصات الطبية لوكيل وزارة الصحة والدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، والذين قدموا لهم الشكر على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.


وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري.


وشدد على ضرورة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين. 


وقال إنه تم تحديد عيادات ثابتة في 159 وحدة بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع أنحاء المحافظة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، كما تقدم 25 وحدة خدمات قياس السكر التراكمي لاكتشاف ومتابعة مرضى السكري والدهون الثلاثية والكوليسترول  في الدم.


من ناحية أخرى، تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، يرافقه العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، عددا من المشروعات الجارية بنطاق المركز والمدينة لدفع الأعمال بها.


وشملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى الخانكة المركزي، حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة البدء في إجراء اختبارات التشغيل خلال الشهر الجاري تمهيدا لتوريد الأجهزة الطبية والأثاث، حيث يبدأ توريد الحضانات خلال الأسبوع المقبل وتتوالى أعمال التوريد بالتوازي مع أعمال الاختبارات.

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