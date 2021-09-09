كوبرا تكشف عن «تافاسكان Extreme E» الرياضية للسباقات

كشفت "كوبرا" النقاب عن سيارتها التجريبية الجديدة Tavascan Extreme E في معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2021، ومن المتوقع أن تتنافس السيارة الجديدة في الموسم المقبل مع شقيقاتها من عائلة الـ Extreme E الكهربائية بالكامل المخصصة للطرق الوعرة والسباقات.

ووفقًا لتقرير "أوتو اكسبرس" المتخصص في السيارات، تقول العلامة التجارية الإسبانية أيضًا إن سيارة الطرق الوعرة الجديدة تافاسكان تتشارك في التصميم الخارجي مع نسختها الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات مع إضفاء بعض اللمسات التصميمية والميزات الحديثة للسيارة المتوقع أن تدخل الأسواق في 2024، وفي حال طرحها في الموعد المحدد من قبل الشركة ستكون تافاسكان ثاني سيارة كهربائية للشركة بعد كوبرا بورن هاتشباك.

كوبرا تافاسكان

حرص مهندسو كوبرا على استخدام ألياف الكتان الطبيعية لأكبر قدر ممكن من هيكل السيارة، لتقليل كمية ألياف الكربون في هيكلها لتكون صديقة للبيئة بقدر الإمكان، وتقول كوبرا إن المادة لها خصائص مماثلة لألياف الكربون أيضًا، ويمكن بسهولة تكييفها للاستخدام في المركبات الأخرى، أما مجموعات المصابيح الأمامية الـ LED فهي إضافة جديدة مميزة بشكلها المثلث المماثل لشعار تافاسكان المرسوم في الواجهة الأمامية للسيارة، ومثبت في إطار جديد ذي أبعاد ثلاثية.

كوبرا تافاسكان

يتم تشغيل التافسكان بواسطة بطارية 54 كيلو وات في الساعة مثبتة خلف قمرة القيادة لتوزيع الوزن الأمثل، مع مجموعة دفع كهربائية بالكامل، وتتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلا في الساعة في غضون 4 ثوانٍ تقريبًا.

قال أليخاندرو أجاج، المؤسس والرئيس التنفيذي ل Extreme E: "يسعدني أن أرى كوبرا تطلق مفهومها الجديد كوبرا تافاسكان Extreme E أنا سعيد أنها الشركة الثانية التي تستخدم تصميمات وهيكل سياراتها لتضفي عليها مفهوم الـExtreme E، هذه الخطوة لا تضفي فقط أسلوبا وشخصية إضافية لسلسلة سيارات السباقات فحسب، بل تدعم أيضًا أهدافنا لـ Extreme E لإثبات نفسها كعرض تسويقي عالمي للشركاء ، تزامنًا مع استعداد كوبرا لإطلاق هذا النموذج للمستهلكين في المستقبل".

إكستريم إي هو سباق سيارات معتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات للسيارات الكهربائية وتقام السباقات في المناطق الوعرة والنائية مثل صحراء السعودية والمنطقة القطبية الشمالية.

وانطلق الموسم الأول في السعودية في أبريل 2021.