عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا لاند كروزر للعملاء: احجز واستلم بعد 4 سنوات

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر

تعاني شركة تويوتا من مشكلات في خطوط إنتاجها ونقص في قطع الغيار دفعها إلى تأجيل موعد استلام سيارة الدفع الرباعي الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 إلى 4 سنوات قادمة.

 

وفقًا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، المشترون يريدون الاستلام في أقرب وقت سياراتهم الجديدة لكن الأمر قد يستغرق 4 سنوات لتلبية الطلبات الحالية، كما أن النقص في أشباه الموصلات يجعل الوضع أسوأ، في أغسطس أعلنت شركة تويوتا أن الطلبيات مرتفعة للغاية بالفعل بما يكفي لتشغيل خطوط إنتاجها 12 شهرًا كاملة حتى تفي بطلبات أغسطس فقط.

 

 جمعت تويوتا 20 ألف طلبية لسيارة لاند كروزر منذ أن فتحت باب الحجز  2 أغسطس الماضي. حوالي 90% من المشترين في اليابان يختارون طرازات ZX و GR Sport ، وهذه هي الفئات التي تستغرق أطول فترة في التسليم، وفقًا لموقع "كار جايدز".

 

حتى مع بداية فترة الحجز، كان أي شخص يشتري لاندكروزر الجديدة سينتظر لمدة عام على الأقل للحصول على السيارة. 

 

ما يعقد المشكلة ويزيدها صعوبة أن تويوتا توقفت عن تصنيع لاند كروزر فترة من أغسطس ومعظم سبتمبر بسبب نقص الأجزاء. هذا يؤثر على توافر اللاند كروزر في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في اليابان. على سبيل المثال، حصلت أستراليا على سيارة في المعارض كنموذج لـ اللاند كروزر الجديدة تعمل كنسخة توضيحية للتجار، ولن يتم تسليم الوحدات المعروضة للعملاء إلا في وقت لاحق.

تويوتا لاندكروزر تويوتا لاندكروزر اليابان استراليا

ترشيحاتنا

طالبان تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الغد

رئيس النواب أمام القمة البرلمانية: مصر تضع مكافحة الإرهاب بأولويات سياستها الخارجية

السيسي يوجه بالاهتمام بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية بـ مواصفات عالمية

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دراسة توضح تغيرات الشمس وتأثيرها على وجود البشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

فيديو

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ