تويوتا لاند كروزر للعملاء: احجز واستلم بعد 4 سنوات

تعاني شركة تويوتا من مشكلات في خطوط إنتاجها ونقص في قطع الغيار دفعها إلى تأجيل موعد استلام سيارة الدفع الرباعي الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 إلى 4 سنوات قادمة.

وفقًا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، المشترون يريدون الاستلام في أقرب وقت سياراتهم الجديدة لكن الأمر قد يستغرق 4 سنوات لتلبية الطلبات الحالية، كما أن النقص في أشباه الموصلات يجعل الوضع أسوأ، في أغسطس أعلنت شركة تويوتا أن الطلبيات مرتفعة للغاية بالفعل بما يكفي لتشغيل خطوط إنتاجها 12 شهرًا كاملة حتى تفي بطلبات أغسطس فقط.

جمعت تويوتا 20 ألف طلبية لسيارة لاند كروزر منذ أن فتحت باب الحجز 2 أغسطس الماضي. حوالي 90% من المشترين في اليابان يختارون طرازات ZX و GR Sport ، وهذه هي الفئات التي تستغرق أطول فترة في التسليم، وفقًا لموقع "كار جايدز".

حتى مع بداية فترة الحجز، كان أي شخص يشتري لاندكروزر الجديدة سينتظر لمدة عام على الأقل للحصول على السيارة.

ما يعقد المشكلة ويزيدها صعوبة أن تويوتا توقفت عن تصنيع لاند كروزر فترة من أغسطس ومعظم سبتمبر بسبب نقص الأجزاء. هذا يؤثر على توافر اللاند كروزر في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في اليابان. على سبيل المثال، حصلت أستراليا على سيارة في المعارض كنموذج لـ اللاند كروزر الجديدة تعمل كنسخة توضيحية للتجار، ولن يتم تسليم الوحدات المعروضة للعملاء إلا في وقت لاحق.