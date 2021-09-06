تويوتا تصدر السيارة كورولا GR الهيدروجينية أواخر 2022

كشفت مجلة "فوربس"، أن شركة تويوتا تعتزم طرح تويوتا كورولا GR النسخة الهيدروجينية أواخر عام 2022، كما تعتزم تزويد طرازات بريوس وكورولا في السنوات القادمة بنسخة هيدروجينية.

وفقًا للمجلة الأمريكية، كورولا GR الجديدة ستأتي بمحرك توربيني بـ3 أسطوانات سعة 1.6 لتر ونظام الدفع الرباعي من السوق الأوروبية GR Yaris. المحرك بقوة 257 حصانًا و 266 رطلًا من عزم الدوران، وستظهر النسخة الجديدة بهيكل هاتشباك ذو خمسة أبواب.

زعمت شائعات سابقة من اليابان إلى أن كورولا GR يمكن أن تطرح النسخة المعدلة من كورولا GR بمحرك ثلاثي الأسطوانات وبقوة 296 حصانًا وبسعة 1.6 لتر، كما أكد تقرير فوربس أيضًا أن إصدار محرك الاحتراق الذي يعمل بوقود الهيدروجين من تويوتا سيدخل حيز الإنتاج قريبًا، المحرك الغريب ليس خلية وقود تقليدية؛ ولكنه يستخدم الهيدروجين لتغذية الاحتراق، وفقًا لتويوتا ، هذا المحرك انبعاثاته الكربونية صفر، ولكنه يخرج بعض أكاسيد النيتروجين.

تخطط تويوتا لإصدار بريوس الجديدة في ديسمبر 2022. ستكون متاحة بمحرك بنزين سعة 1.8 لتر وتعمل بنظام الهجين، وفي وقت لاحق ستنضم PHEV التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية إلى تشكيلة كورولا، وكشف التقرير أن كورولا ستستخدم محرك الاحتراق الذي يعمل بالوقود الهيدروجيني في عام 2023.

تسعى شركة صناعة السيارات رقم 1 في اليابان إلى المضي قدمًا في خططها لتخفيض النبعاثات الكربونية بقوة، من خلال استخدام الهيدروجين كوقود مستقبلي محايد للكربون، كما أنها أول شركة تنتج نوع السيارات الهجينة على نطاق واسع وبكميات كبيرة في العالم، حيث ظهرت بريوس لأول مرة في عام 1997، وعلى مدار العقدين التاليين، وسعت العلامة التجارية أنظمة الدفع الهجينة لتشمل المجموعة الكاملة.