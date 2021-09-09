الرئيس الفرنسي يودع "بولموندو" كنز الدولة الوطني إلى مثواه الأخير

في مشهد مهيب حزنت له جميع المشاعر الإنسانية داخل كل من عاش اللحظة من مئات الموجودين، انطلقت اليوم الخميس مراسم وداع النجم الفرنسي جان بول بولموندو، بمجمع ليزانفاليد في باريس، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

بولموندو توفي الاثنين الماضي عن 88 عاما بعد رحلة عطاء فنية استمرت لسنوات.

وفي كلمة له وصف ماكرون بولموندو بـ" الكنز الوطني" وألقى كلمة رثاء في مراسم توديع الفنان.

وغطى العلم الفرنسي نعش بولموندو ، أمام أفراد من العائلة والأقارب، إضافة إلى الرئيس ماكرون وزوجته ووزراء وسياسيين وفنانين ومثقفين ورياضيين.

ويُشيّع جثمان جان-بول بلموندو الجمعة في كنيسة سان جرمان دي بريه في باريس.