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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقة 6 الحلقة 10 .. قتيل فى شقة روبى وسما إبراهيم تحاول قتلها

روبى
روبى

طرحت منصة شاهد vip  صباح اليوم، عاشر حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

 

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

 

وجاءت أحداث الحلقة 10 مشوقة ، حيث أكتشفت روبى مكان جثة ممدوح زوج جارتها بعد ان تم قتله ودفنه داخل شقتها . 

 

كما قامت وربة بالإنتقال الى الأقامة مع عمتها “ عارفة عبد الرسول ”، الا ان هناك بعد الاشخاص بدوا فى الظهور لها ، كما طلبت زيارة جارتها صباح “ سما إبراهيم ” فى المستشفى الا ان الأخيرة حاولت قتلها عن طري الخنق.

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قصة مسلسل شقة 6:
 

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

روبي مسلسل شقة 6 رمضان 2021 منصة شاهد vip عارفة عبد الرسول سما إبراهيم

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