شقة 6 الحلقة 10 .. قتيل فى شقة روبى وسما إبراهيم تحاول قتلها

طرحت منصة شاهد vip صباح اليوم، عاشر حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وجاءت أحداث الحلقة 10 مشوقة ، حيث أكتشفت روبى مكان جثة ممدوح زوج جارتها بعد ان تم قتله ودفنه داخل شقتها .

كما قامت وربة بالإنتقال الى الأقامة مع عمتها “ عارفة عبد الرسول ”، الا ان هناك بعد الاشخاص بدوا فى الظهور لها ، كما طلبت زيارة جارتها صباح “ سما إبراهيم ” فى المستشفى الا ان الأخيرة حاولت قتلها عن طري الخنق.

قصة مسلسل شقة 6:



تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.