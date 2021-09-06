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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فيديو روبى.. شاهد | أجرأ إطلالات دينا الشربينى

صدى البلد

تصدرت الفنانة  دينا الشربيني؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي حيث ظهرت الأخيرة وهي تشاركها الغناء الفنانة دينا الشربيني.

 

وتتميز  دينا الشربيني؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة من خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها.

 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتف بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يناسب مع إطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة  دينا الشربيني.
 
وغنت دينا الشربيني مع روبي أحدث أغانيها ؛ حيث غنت في المقطع باي باي حبيبي باي باي وهي ترقص على المسرح ؛ حيث فسر البعض أنها توجه رسالة إلى الهضبة عمرو دياب بعد انفصالهما.

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بعد مقطع فيديو لها برفقة روبى أجراء اطلالات دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني

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