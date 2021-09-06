روبي ترقص حافية ودينا الشربيني على المسرح .. لقطات من حفل الساحل الشمالي

شهد حفل روبي بالساحل الشمالي، العديد من اللقطات الملفتة للانظار حيث تداول مقطع فيديو للفنانة روبي من الحفل، وهي ترقص حافية القدمين أمام جمهورها.

وخلال الحفل وجهت الفنانة روبي الدعوة للفنانة دينا الشربيني للصعود للمسرح وطلبت منها مشاركتها الغناء.

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي وتشاركها الغناء الفنانة دينا الشربيني.

وغنت دينا الشربيني مع روبي أحدث أغانيها حيث غنت مقطع باي باي حبيبي باي باي وهي ترقص على المسرح و فسر البعض أنها توجه رسالة إلى الهضبة عمرو دياب بعد انفصالهما.

يذكر أن تشارك روبي في بطولة مسلسل شقة 6 الذي يعرض على منصة شاهد.

قصة مسلسل شقة 6:



تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

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