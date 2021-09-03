شقة 6 الحقلة السابعة.. روبى تطلب زيارة سما إبراهيم

طرحت منصة شاهد vip صباح اليوم، سابع حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وجاءت أحداث الحلقة السابعة ملئية بالأحداث حيث أصر بطل العمل “ أحمد حاتم ” ، على ان يوجه “ روبى ” الى طبيبة نفسية ، الا ان الأخيرة تشاجرت معها ورفضت أستكمال الجلسة .

فيما حرصت روبى على الذهاب الى جارتها “ سما إبراهيم ” ، والتى يتم أحتجازها فى مستشفى للامراض العصبية والنفسية بتهمه قتل جارها فى العمارة “ حمزه العلى ” .

قصة مسلسل شقة 6:

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.