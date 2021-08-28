روبي تشارك جمهورها كواليس حفلها الأخير.. شاهد



حالة كبيرة من النجاح حققتها المطربة روبي من خلال حفلها بالأمس، بمشاركة النجم الكبير محمد منير على المسرح الروماني بمارينا.

المطربة روبي بدورها نشرت عبر حسابها علي موقع إنستجرام مقطع فيديو لها من كواليس الحفل، مرتديه فستانا قصيرا باللون البيج اللامع في إطلالة صيفية جذابة وعلقت عليها بكتابة: " من كواليس حفلتي الأخيرة 💫" نالت اعجاب متابعيها.



وغنت روبي لأول مرة أمام جمهورها أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها مؤخرا، كما قدمت روبي أغانيها الشهيرة ومنها «حتة تانية» و«بتاع حركات» و«ليه بيداري كده» التي رقصت عليها روبي كعادتها في حفلاتها، ووقف الجمهور لمشاركتها الرقص خلال أدائها الأغنية.

أشاد الجمهور بأغنية “لازقة خفاش” لـ روبي، والتي طرحتها منذ ساعات عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

جائت تعليقات الجمهور كالتالي: “اول مرة اشوف اغنية حزينة و درامية بترقص”، و"روبي تعاملت مع موضوع حزين بشكل ايجابي و مفرح .. عظمة"، و"صابر كمال عبقري كل ما اسمع اغنية حلوة ومختلفة تطلع كلماته"، و"روبي و جيل الثمانينات...اجمل حكاية و احلى ذكريات"، و"اخيرا رجعت روبي للساحة".

تقول كلمات الأغنية: “وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش .. قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش .. وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه .. خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة”.

بجهز للفرح فستان وقاعده بطفش العرسان .. واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الاسامى كمان.. اديك قلبت الضحكه عياط .. بدل ما اقول بلوا الشربات .. قاعده بلقم القهوة".

“لازقة خفاش” لـ روبي، كلمات صابر كمال، والحان بلال سرور، وتوزيع إسلام، ومكس وماستر ماهر صلاح، وإنتاج Rashedy production.