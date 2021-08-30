قبلة الشمس .. روبي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت روبى قائلة «قبلة الشمس».

وتشارك روبي في مسلسل شقة 6، مع كل من أحمد حاتم وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وهاني عادل ورحاب الجمل وملك قورة.

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

تدور أحداث مسلسل شقة 6، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران أحداث الرعب والخوف.

وتتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفي النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.