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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أمل حجازي تكشف نيتها في خلع الحجاب.. محمد رمضان يرد على إجرائه عمليات تجميل

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

لا تتبع أي حديث .. أمل حجازي تكشف نيتها في خلع الحجاب

تلقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي تعليقا - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - شكك في نيتها بخلع الحجاب، بعدما أثارت الجدل حول مفاهيم دينية في منشورات لها. 

الرئيس الفرنسي يودع "بولموندو" كنز الدولة الوطني إلى مثواه الأخير

 في مشهد مهيب حزنت له جميع المشاعر الإنسانية داخل كل من عاش اللحظة من مئات الموجودين، انطلقت اليوم الخميس مراسم وداع النجم الفرنسي جان بول بولموندو،  بمجمع ليزانفاليد في باريس،  بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

شفايفي أكبر منّي.. محمد رمضان يرد على إجرائه عمليات تجميل

سخر الفنان محمد رمضان مما انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إجرائه عمليات تجميل.

شيرين رضا بعد خطوبة ابنتها: أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة

أجرت الإعلامية ريم ميلاد حوارا مع النجمة شيرين رضا ببرنامج "Et بالعربي" بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها، وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقا برايفت بنا".

حماقي يعلن موعد طرح ألبوم يا فاتنّي

أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجدي يافاتنّي كاملا، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك وكتب "استنوا ألبوم يافاتنّي كامل يوم 6 أكتوبر".

الفنانة اللبنانية أمل حجازى مئات الموجودين الفنان محمد رمضان عمليات تجميل ريم ميلاد

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