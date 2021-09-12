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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب التنقيب عن الآثار

مصرع شخص سقط في حفرة بأسيوط

صدى البلد

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة صدفا بمحافظة أسيوط.

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تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بسقوط شخص في حفر بمنزل بجوار مسجد العطايسة بمدينة صدفا.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والدفاع المدني وبالمعاينة والفحص، تبين وجود حفر بمنزل ملك "مصطفى. خ"، بجوار مسجد العطايسة التابعة لمركز صدفا؛ بغرض التنقيب عن الآثار، وسقوط "عبدالرحمن. ح. ع" 29 سنة، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى صدفا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

أسيوط التنقيب عن الاثار مصرع شخص مدينة صدفا مشرحة المستشفى

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