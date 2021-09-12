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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيويورك تعلن عن موعد حظر بيع سيارات البنزين والديزل

محركات البنزين والديزل
محركات البنزين والديزل

أعلنت ولاية نيويورك ، والتى تعتبر أكثر الولايات الأمريكية سكانا وازدحاما، عن مشروع قانون يحظر بيع سيارات الرُكاب والبيك اب الخفيفة التي تعمل بمحركات البنزين والديزل في الولاية بحلول عام 2035، والسيارات البيك اب المتوسطة والثقيلة والشاحنات بحلول عام 2045 .

 

جاء ذلك الإعلان من خلال حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تكون ولاية نيويورك تنضم إلى ولاية كاليفورنيا في تحديد الأهداف الأكثر صرامة من الحكومة الفيدرالية.

 

وقالت هوشول في بيان صحفى: "تقوم نيويورك بتبني الخطة الأكثر صرامة في البلاد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر على مناخنا، ولتحقيق أهدافنا الطموحة، يجب علينا تقليل الانبعاثات في قطاع النقل، وهو حالياً أكبر مصدر لتلوث المناخ في الولاية".

 

وأضافت هوشول: "أنه لتحقيق أهدافنا المناخية، ستحتاج إلى ما جعل ما يقرب من ربع مالكي السيارات البالغ عددهم مليوني شخص إلى شراء السيارات الكهربائية بحلول 2030، كما تعهدت المدينة بتثبيت 10,000 محطة شحن بحلول نهاية العقد".

 

وأوضحت هوشول: "يُمثل هذا القانون والتنظيم الجديد علامة فارقة في جهودنا، وسيعمل على تعزيز الانتقال إلى السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة للمساعدة في تقليل الانبعاثات في المجتمعات التي أثقلها التلوث الناجم عن السيارات والشاحنات لعقود".

 

من جانبه، قال باسل سيجوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة: "عند اعتمادها، ستتطلب هذه اللائحة الجديدة نسبة مئوية متزايدة على جميع الشاحنات المباعة في الولاية لتكون خالية من الانبعاثات بدءً من 2025، مما يعزز إجراءات دولتنا في محاربة التغير المناخي".

 

يُذكر أن الرئيس بايدن رفض مراراً وتكراراً التخلص التدريجي من جميع سيارات البنزين والديزل من 2035، ذلك على الرغم من أن الديمقراطيين طالبوا بذلك.

ولاية كاليفورنيا سيارات البنزين السيارات الكهربائية مشروع قانون الأمريكي الاحتباس الحراري محركات البنزين الولايات الامريكية بيك اب بيع سيارات

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