بسمة: «يوم الشغل مش دلع زي مانتوا فاكرين»

عبّرت الفنانة بسمة، عن احترامها الشديد لمهنة التمثيل، ولحرصها الشديد على تقديم عملها كما يجب أن يكون.

ةكتبت بسمة، من خلال حسابها على “إنستجرام”: “يوم الشغل مش زي مانتوا فاكرينه دلع! ده جري من مكان لمكان ووقت لازم يحترم ومجهود ناس كتير لكن احلى احساس لما يخلص اليوم على خير من غير احساس بالتقصير، شكر واجب، من غير ترتيب”.

يشار إلى أن بسمة، شاركت مؤخرا في فيلم “ماكو”، والذي حقق نجاحا كبيرا بمجرد طرحه في دور عرض السينما.

وتخطى الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" حاجز الـ7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد طرحه بعدة أيام.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الافيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف ، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، وبطولة مراد يلدريم ، بسمة ، نيقولا معوض ، ناهد السباعي ، منذر رياحنة ، فريال يوسف ، عمرو وهبة ، محمد مهران، وسارة الشامى .