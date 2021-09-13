"موروث الحكايات الشعبي" ملتقي ثقافي لأدباء أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث شهد نادى أدب قصر ثقافة أسيوط برئاسة الروائي فراج فتح الله فعاليات ملتقي أدبى للروائي فراج فتح الله، والذي أكد أن نادي الأدب بأسيوط يحتضن كل المواهب الأدبية الشابة، وان النادي يعكس إنطلاقة حقيقية لنشر الوعي الثقافي والفكري بصعيد مصر، أعقبها ندوة تثقيفية بعنوان "الحكايات الشعبية" حاضرتها د. أسماء عبدالرحمن عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة أسيوط، والتي قدمت رؤية حول مفهوم الحكايات الشعبية وأهمية دعمها الكامل، وإعادة صياغتها لتلائم الأجيال الجديدة بما يساهم في حماية الهوية وتعزيز قيمنا التربوية، كما أشارت إلى كيفية التغلب على الصعوبات التي تقابل الباحثين في مجال جمع تراث الحكايات الشعبية، وأهمية وجود الوسطاء للتغلب على تخوف السرد للغرباء وحماية الحكي التلقائي، والحفاظ على أصل الحكاية دون تحفظات أو مخاوف، كما أوضحت أهمية دور أولياء الأمور فى إدراك دورهم التربوي واستغلال موروث الحكايات الشعبية تجاه أبنائهم، وكيف يمكن للحكاية الشعبية أن يكون لها تأثير على سلوك الطفل وثقافته ووعيه بشكل كبير، واختتمت فعاليات اللقاء بتقديم بعض الأمثلة من الحكايات الشعبية بصعيد مصر، أعقب ذلك أمسية أدبية لنخبة من المواهب الأدبية الشابة لمناقشة أعمال الأعضاء حيث استمع الحضور إلي بعض الموهوبين في مجال الشعر والقصة القصيرة وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية بمشاركة متميزة لأدباء الصعيد الثقافى.

عقد نادى أدب مكتبة الطفل والشباب بديروط أمسية شعرية برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وشارك فيها نخبة من قامات الأدب بديروط، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية، وألقى الشاعر محمد جابر المتولي بعض المربعات الشعرية بعنوان "مربعات المتولي" والتي نالت إعجاب الجمهور، كما قدم الشعراء سيد فاروق وعلي صديق وناجح جاد وأحمد نادي بهلول بعض القصائد الشعرية الجديدة، واختتم اللقاء بسماع مجموعة من المواهب الأدبية الشابة وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.