عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن عملاقة البيك أب رام 2500 موديل 2021 داخل الكويت|صور

نظرة شاملة عن عملاقة
نظرة شاملة عن عملاقة البيك اب رام 2500 موديل 2021 في الكويت

استطاعت إصدارات الـ بيك اب أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العربية و دول الخليج، حيث تتمتع بالعديد من القدرات القوية، بالإضافة إلى التجهيزات الفريدة الخاصة بالتعامل مع بعض الطرق الوعرة وتضاريس الصحراء، ومن بين هذه الإصدارة تأتي النسخة العملاقة رام 2500 موديل 2021 بيك اب، بالعديد من التجهيزات.

 

وفي اطار هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن عملاقة البيك اب رام 2500 موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

الابعاد الهيكلية للسيارة رام 2500 موديل 2021

 

تأتي السيارة بتصميم خارجي عملاق حيث بلغت نسبة طول السيارة نحو 6.067 متر، و بعرض يقدر بـ 2.119 متر، و 2.054 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 3.792 متر، مع سعة صندوق تخزين يسع لـ 1500 لتر، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقشات بارزة وغائرة، مع مقدمة مدببة المظهر، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومفهوم رباعي الأبواب ثنائي الكابينة.

الأداء الفني للسيارة رام 2500 موديل 2021 

 

تستمد السيارة رام 2500 موديل 2021 قوتها من وساعد محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، قادر على انتاج قوة 410 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 580 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، ومع هذه القدرات القوية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في السعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.6 ثانية فقط.

تجهيزات الحماية الأمان الخاصة بـ رام 2500 موديل 2021

 

تحتوي السيارة رام 2500 موديل 2021 على وسائد هوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل الكترونيًا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، و كاميرا 350 درجة، و مستعرات أمامية وخلفية لسهولة التحكم، وانذار لمنع السرقة، و قفل مركزي، ومانع للحركة، و مثبت سرعة، و خاصية التحكم في الثبات VSC، و برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات.

أسعار السيارة رام 2500 بيك اب موديل 2021 داخل الكويت

 

وتقدم السيارة رام 2500 بيك اب موديل 2021 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 25.495 دينار.

بيك اب عملاقة البيك اب رام رام 2500 رام 2500 موديل 2021 بيك اب رام 2500 موديل 2021

ترشيحاتنا

إصابات كورونا حول العالم تصل لـ225 مليونا و244 ألفا و735 حالة

حدث ليلًا.. الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية كورونا و 14 وفاة.. إعادة 53 شابا ضبطوا خلال هجرة غير شرعية في ليبيا.. التعليم: مفيش واجبات لـ رياض الأطفال.. عماد أديب: الانفتاح سياسة السيسي

انفجار عبوة ناسفة يستهدف موكب نائب سابق في ديالي بالعراق

تأكيد الرئيس دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط يتصدر عناوين الصحف

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة ودرجات الحرارة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

التعليم: مفيش واجبات لتلاميذ رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ