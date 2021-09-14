نظرة شاملة عن عملاقة البيك أب رام 2500 موديل 2021 داخل الكويت|صور

استطاعت إصدارات الـ بيك اب أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العربية و دول الخليج، حيث تتمتع بالعديد من القدرات القوية، بالإضافة إلى التجهيزات الفريدة الخاصة بالتعامل مع بعض الطرق الوعرة وتضاريس الصحراء، ومن بين هذه الإصدارة تأتي النسخة العملاقة رام 2500 موديل 2021 بيك اب، بالعديد من التجهيزات.

وفي اطار هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن عملاقة البيك اب رام 2500 موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

الابعاد الهيكلية للسيارة رام 2500 موديل 2021

تأتي السيارة بتصميم خارجي عملاق حيث بلغت نسبة طول السيارة نحو 6.067 متر، و بعرض يقدر بـ 2.119 متر، و 2.054 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 3.792 متر، مع سعة صندوق تخزين يسع لـ 1500 لتر، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقشات بارزة وغائرة، مع مقدمة مدببة المظهر، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومفهوم رباعي الأبواب ثنائي الكابينة.

الأداء الفني للسيارة رام 2500 موديل 2021

تستمد السيارة رام 2500 موديل 2021 قوتها من وساعد محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، قادر على انتاج قوة 410 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 580 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، ومع هذه القدرات القوية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في السعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.6 ثانية فقط.

تجهيزات الحماية الأمان الخاصة بـ رام 2500 موديل 2021

تحتوي السيارة رام 2500 موديل 2021 على وسائد هوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل الكترونيًا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، و كاميرا 350 درجة، و مستعرات أمامية وخلفية لسهولة التحكم، وانذار لمنع السرقة، و قفل مركزي، ومانع للحركة، و مثبت سرعة، و خاصية التحكم في الثبات VSC، و برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات.

أسعار السيارة رام 2500 بيك اب موديل 2021 داخل الكويت

وتقدم السيارة رام 2500 بيك اب موديل 2021 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 25.495 دينار.