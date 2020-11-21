مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور

وتأتي الفئة الثانية من السيارةد دودج رام dodge ram 2020 بمحرك Pentastar V6 سعة 3600 سي سي وبقوة 305 حصان و توجد فئة اخر متاحه بمحرك V8 سعة 5700 سي سي وقوة رائعة تقدر بنحو 395 حصانا .

رام طرحت اصدار جديد من رام 1500 ram للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال رام عن دودج و التي تعتبرها فيات من انجح القرارات التي اتخذتها في الفترة الاخيرة . جدير بالذكر ان





تأتي رام 1500 ram بتصميم متميز و بزخرفات خشبية وكروم و جلد داخلي و لوحة عدادات خاصة مميزة للإصدار ودواسات معدنية جديدة لتعبر عن الاحتفال الذي بسببه تم طرحها.





تستطيع السيارة رام 700 ram نقل حمولة تصل إلى 750 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 400 كجم، وتتراوح سعة الصندوق الخلفي بين 691 لتر في الإصدارات ذات الغمارتين، و1,143 لتر في الإصدارات ذات الغمارة الواحدة.



