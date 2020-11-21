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سيارات

مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
دودج رام dodge ram
دودج رام dodge ram 2020
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اشرف عطية
دودج رام dodge ram 2020 تعتبر من السيارة البيك أب الأكثر انتشارا عالميا، بفضل لقوتها وهيمنتها على الطريق وتأتي ب 3 طرازات مختلفة منها ما يتميز بمحرك ـEcoDiesel، مكون من 6 سلندرات، وتصل سعته اللترية إلى 3000 سي سي وبقوة 240 حصانا، وعزم دوران 269 نيوتن.متر و هذة الامكانيات تمكنها من سحب 5800 كيلو جرام، وحمل 1050 كيلوجراما على ظهرها بحد أقصى.


تتميز  دودج رام dodge ram 2020 بنظام فرامل مكون من طنابير يصل طولها إلى 14.9 بوصة في الأمام، بالإضافة إلى مكبح كهربائي للركن بشكل قياسي وتأتي السيارة بعجلات ضخمة بطول 33 بوصة و تعتمد على نظام تعليق مرفوع وقفل تفاضلي خلفي، مع توفير حزمة خاصة للطرق الوعرة.

وتأتي الفئة الثانية من السيارةد دودج رام dodge ram 2020 بمحرك Pentastar V6 سعة 3600 سي سي وبقوة 305 حصان و توجد فئة اخر متاحه بمحرك V8 سعة 5700 سي سي وقوة رائعة تقدر بنحو 395 حصانا .

جدير بالذكر ان رام طرحت اصدار جديد من رام 1500 ram للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال رام عن دودج و التي تعتبرها فيات من انجح القرارات التي اتخذتها في الفترة الاخيرة . 

تأتي رام 1500 ram بتصميم متميز و بزخرفات خشبية وكروم و جلد داخلي و لوحة عدادات خاصة مميزة للإصدار ودواسات معدنية جديدة لتعبر عن الاحتفال الذي بسببه تم طرحها. 

تستطيع السيارة رام 700 ram نقل حمولة تصل إلى 750 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 400 كجم، وتتراوح سعة الصندوق الخلفي بين 691 لتر في الإصدارات ذات الغمارتين، و1,143 لتر في الإصدارات ذات الغمارة الواحدة.

ستأتي السيارة رام 700 ram فئةSLT وبيج هورن بمحرك بنزين سعة 1400 سي سي بقوة 85 حصان و118 نيوتن.متر من عزم الدوران اما فئة لارامي بمحرك 1300 سي سي تيربو بقوة 99 حصان و128 نيوتن متر من عزم الدوران و المحركين متصلين بفتيس مانيوال من خمس سرعات و يعملان بنظام الدفع الامامي .
مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور
مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور
مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور
مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور
مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور
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