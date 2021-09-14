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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تروج للحلقة الجديدة من مسلسل إلا أنا حكاية بيت عز

سهر الصايغ
سهر الصايغ

روجت الفنانة،سهر الصايغ،للحلقة الثامنة من مسلسل “إلا أنا” حكاية بيت عز،ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورتها:"الحلقه الثامنه النهارده ان شاء الله ٨ مساءًا علي dmc".
 

بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ سهر الصايغ في أحدث ظهور

 

جدير بالذكر أنه بدأ عرض  حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" عبر شاشة dmc.


وتلتقى الفنانة سهر الصايغ  بالفنان رشدى الشامى من خلال حكاية “بيت عز” إحدى حكايات مسلسل إلا أنا  بعد مرور 22 عاما على مشاركتهم فى مسلسل "أم كلثوم".

 

وجسدت الفنانة سهر الصايغ مرحلة الطفولة لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن احداث المسلسل ، بينما قام الفنان رشدى الشامى بتجسيد شخصية الفنان سيد مكاوى .

 

وتجسد الفنانة سهر الصايغ ضمن احداث حكاية قصة “بيت عز” من مسلسل إلا أنا شخصية"عاليا" ابنة الفنان رشدى الشامى .

 

أبطال مسلسل بيت عز 

 

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬
 

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬

إلا أنا حكاية بيت عز مسلسل الا انا الفنانة سهر الصايغ سهر الصايغ

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