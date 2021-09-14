بالفيديو.. لقطات تجسسية لمرسيدس AMG one في حلبة السباق

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية لمرسيدس AMG وان الخارقة، بعد وصول النموذج الأولي إلى حلبة نوربورجرينج لسباق السيارات بألمانيا، والتي تستضيف سباق الجائزة الكبرى الألماني للفورمولا وعدد كبير من السباقات الرياضية.

وفقًا لموقع "موتور أوثوريتي"، المتخصص في سباق السيارات، الـ مرسيدس AMG one عُرضت لأول مرة كمفهوم للسيارات في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات عام 2017 وكان من المقرر لها أن تدخل مرحلة التصنيع والإنتاج سنة 2019 ثم تأجلت لعام 2021 لتأتي الجائحة الوبائية لكورونا وتعطل إطلاق الـAMG one مرة أخرى، أما سبب التعطيل الرئيسي لأربع سنوات كاملة كانت بسبب القوانين البيئية الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة والقارة الأوروبية فما يتعلق بنسبة الانبعاثات الكربونية، وهي القوانين التي وضعت مرسيدس في مأزق واضطرتها لترتيب أوراقها من جديد وتغيير المحركات لتناسب نسبة الانبعاثات المسموح بها، وهي المهمة التي أصبحت أكثر صعوبة مع معيار انبعاثات WLTP (إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا) الذي دخل حيز التنفيذ في أوروبا في عام 2019. وهو معيار أكثر تشددًا فيما يخص الانبعاثات من دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) المستخدمة سابقًا، ولتلبية ذلك، قامت AMG بتطوير أنظمة متعددة لمعالجة غاز العادم، من بين تدابير أخرى لاستيفاء جميع المعايير العالمية.

مرسيدس

تأتي AMG one بمحرك V-6 بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني مع 11000 دورة في الدقيقة ومولد توربيني كهربائي، ومزودة بـ3 مولدات كهربائية إضافية في المحرك الواحد، أحدها مثبت بالمحرك واثنان آخران في المحور الأمامي لتشكيل نظام دفع رباعي، وقدرة على توليد ألف حصان.

يُزعم أن مرسيدس AMG one قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3.0 ثانية، وتتسارع من نقطة الثبات إلى 124 ميلاً في الساعة في أقل من 6.0 ثوانٍ، وبسرعة قصوى تبلغ حوالي 217 ميلاً في الساعة.

سيتم تصنيع 275 نموذجًا فقط كما أن كل الوحدات محجوزة ومباعة حتى قبل البدء في التصنيع، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج في منصة مرسيدس F1 في المملكة المتحدة، وباستخدام نفس الموردين مثل فريق F1.