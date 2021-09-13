سيارة مرسيدس.. جمعت بين أحمد رمزي و مصطفي فهمي و يسرا| صور

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مصطفى فهمي، الذي جذب بوسامته وحضوره قلوب جماهير الوطن العربي وخاصة الفتيات باعتباره فارس أحلامهن منذ بداية مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا، وحينما جاء العام 2000 حدث لقاء القمة بين فارس الألفية الثانية و الوسيم الشقي فتى أحلام الستينيات أحمد رمزي بمشاركتهما معًا في فيلم " الوردة الحمراء ".

فيلم " الوردة الحمراء "

صلاح الكومي وجميلة قصة حب لم يُكتب لها تدم طويلًا، ومرت السنين وتزوجت جميلة التي جسدت شخصيتها الفنانة يسرا، من رجل الأعمال عزمي الدمنهوري الذي قام بدوره الفنان الراحل أحمد رمزي، ليلعب القدر لُعبته وتتفاجئ جميلة بحب عمرها صلاح الذي جسد دوره الفنان مصطفى فهمي هو مساعد زوجها والذراع اليمنى له، فقد كان عزمي يعمل في أشياء غير مشروعة كأعمال التهريب ويعتمد في كل ذلك على الكومي، وحينها حاولت جميلة بشتى الطرق أن تحيي قصة الحب هذه من جديد.

فيلم " الوردة الحمراء "

وكانت تشهد دائمًا على اجتماعات صلاح الكومي وعزمي الدمنهوري سيارة من أشهر سيارات فترة تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية، كانت قد أنتجتها النجمة الألمانية العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، هذه العلامة التي رسخت في أذهاننا منذ نشأتها في العالم 1926 بإصدارها لفئة السيارات الفارهة ذات الإمكانات المترفة.

فيلم " الوردة الحمراء "

تأسست الشركة الألمانية على يد ثلاثة من أهم رائدي صناعة السيارات في العالم وهم فيلهيلم مايباخ و جوتليب دايملر والأخير كارل بنز أول من ابتكر السيارات التي تعمل بمحرك وقود، وذلك عن طريق تحويله إحدى عربات الخيل لسيارة تعمل بمحرك بنزين، ومنذ نشأة هذه الشركة وهي تتربع على عرش قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق العالمية للسيارات.

فيلم " الوردة الحمراء "

كانت قد رافقت السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZالفنان احمد رمزي و مصطفى فهمي خلال أحداث فيلم " الوردة الحمراء " الطراز الأشهر في تاريخ إصداراتها السيارة التي لُقبت بـ " مرسيدس عيون "، وهو MERCEDES BENZ E240، موديل عام 2000 ، الذي استمد قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 177 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، و يبلغ العزم الأقصى للدوران 240 نيوتن / متر.

فيلم " الوردة الحمراء "

ويوجد من السيارة MERCEDES BENZ E240 الشهيرة بمرسيدس عيون نسختين، واحدة منها تعمل بنظام الدفع الرباعي، والنسخة الثانية تعمل بنظام الدفع الخلفي، وتنافس هذه السيارة خلال السوق المصرية للسيارات المستعمل حتى اليوم بسعر يتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه، ويتوقف سعرها هذا حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم " الوردة الحمراء "

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان مصطفى فهمي بطوبة فيلم الوردة الحمراء مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " أحمد رمزي، يسرا، حسين الإمام، علي حسانين، آنجيل آرام، شمس، عمرو توفيق، سيد جبر " ومن تأليف عبد الحي أديب، و إخراج إيناس الدغيدي، وتم عرض فيلم الوردة الحمراء لأول مرة بدور العرض السينمائية في 27 ديسمبر من العام 2000.