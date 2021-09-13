سوق المستعمل.. سعر مرسيدس B200 موديل 2013 |صور

تتألق نجمة مرسيدس العريقة دوماً داخل السوق المصري منذ ظهورها الأول فى القرن الماضي، لذلك تحظى باحترام و تقدير محبي السيارات بشكل عام، و من بين أفضل ميزاتها تلبيتها احتياجات مستهلكيها باختلاف شرائحهم العمرية، لذلك طرحت فئة الـ B، التى اتسهوت الشباب، و منها مرسيدس B200 موديل 2013، التى تتيح لك خيارات افضل بسعر اقل من خلال سوق المستعمل.

حصلت سيارة مرسيدس B200 موديل 2013 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إخراج قوة 156 حصان، و250 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناقل الحركة اتوماتيكي بـ 7 النقلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلي 190 كم.

دعمت مرسيدس B200 موديل 2013 بنظام فرامل ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، جنوط رياضيه مقاس الجنط 16، فوانيس ضباب أماميه، فوانيس ضباب خلفية، مساحات خلفية، مرايات جانبيه كهربائيه، وإشارات بالمرايات الجانبيه، أضاءه المصابيح زنون، مصابيح اماميه حساسه للاضائه تحكم بالمصابيح الاماميه، أضاءه المصابيح الاماميه LED، اضاءه المصابيح الخلفيه LED.

جاءت سيارة مرسيدس B200 موديل 2013 بنظام صوتي من مشغل اقراص مدمجة CD/CD مدخل AUX، مدخل USB ،بلوتوث، مساند رأس أماميه، مساند راس خلفيه، زجاج كهربائي، فتحة سقف كهربائية ، كاميرا خلفية كمبيوتر رحلات، عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد تحكم في نظام الصوت ، مثبت سرعة، وعجلة القيادة من الجلد.

بلغت أبعاد سيارة مرسيدس B200 موديل 2013 للطول ٤.٣٥ م ، وجاء العرض ١.٧٨ م ، بينما يصل ارتفاعها إلي ١.٥٥ م، فهي تجمع بين مميزات السيارة العائلية من مساحات داخلية رحبة وبين الأداء الرياضي.

تتراوح أسعار مرسيدس B200 موديل 2013 في سوق المستعمل من 280 ألف إلي 350 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.