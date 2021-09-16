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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارة الخارقة كوينجسيج جيميرا 2021

سيارة كوينجسيج جيميرا
سيارة كوينجسيج جيميرا 2021

تشتهر شركة كوينجسيج السويدية بسيارتها الفارهة و المحدودة و المخصصة للأغنياء و المشاهير بسبب مواصفاتها الخارقة و أسعارها الباهظة. 


و تأتي السيارة الرياضية كوينجسيج جيميرا موديل 2021 بتصميم داخلي جديد علي فئة السيارات السريعة الخارقة حيث تتميز بمقصورة أمامية أكثر أتساعاً و قدرات ميكانيكية هجينة مميزة .


تستمد سيارة كوينجسيج جيميرا موديل 2021 قوتها من 4 محركات، المحرك الأول 3 سلندر يعمل بالبنزين بسعة 2000 سي سي و بقوة 600 حصان بالضافة لثلاثة محركات آخري تعمل بالكهرباء يولدو معاً قوة 1.100 حصان ليكون مجموع القوة الحصانية 1700.  


بالأضافة لعزم دوران يصل الي 3500 نيوتن/متر و تبلغ سرعتها القصوى 402 كم/ساعة مع نظام الدفع و التوجيه الرباعي  .
و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 1.9 ثانية فقط.


و علي مستوي الهيكل و التصميم الخارجي تتميز سيارة كوينجسيج جيميرا 2021 بنمط و تصميم شركة كوينجسيج المعتاد في سيارتها الهجينة حيث يحمل طابع مستقبلي مميز يحمل طابع خارق و خارج عن الأطار التقليدي.


و من الأمام تم تزويدها بشبكة ذات تصميم جديد و مميز و مصابيح LED نحيفة بالضافة لعجلات رياضية عريضة و كاميرات جانبية بدلاً من المرايا.


و علي مستوي المقصورة و التجهيزات الداخلية جاءت السيارة بأربع كراسي رياضية فاخرة مصنوعة من ألياف الكربون و هو عكس المتعارف عليه في هذه الفئة الخارقة التي دائما ما تأتي بكرسيين فقط بالضافة لشاشة ترفيه و مكيف ثلاثي و نظام صوتي بـ11 مكبر صوت و دعم لنظام ابل كار بلاي .

و يبلغ سعر سيارة كوينجسيج جيميرا 2021 في السوق العالمي نحو مليون دولار تقريباً .

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