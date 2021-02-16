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سيارات

سيارة الـ "VALENTINE.S" .. كوينجسيج ريجيرا تستعرض قدراتها بمناسبة عيد الحب| فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
كوينجسيج ريجيرا
كوينجسيج ريجيرا
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صبري طلبه

تعتبر السيارة كوينجسيج ريجيرا واحدة من إصدارات الصانع السويدي، والتي تنافس بقوة بين فئة السوبر كار بقدراتها الفنية الهائلة، وكشف عنها للمرة الأولى من داخل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات تحديدًا في عام 2015، و تعني ريجيرا باللغة السويدية الحكم أو السيطرة.

 

وبالفعل استطاعت السيارة أن تفرض سيطرتها في يوم الاحتفال بعيد الحب العالمي، حيث استعرضت قدراتها على التفحيط من داخل مهبط طائرات مغطى بالثلوج في احدى مدن السويد، و قامت برسم قلب على هذه اللوحة البيضاء احتفالًا بفعاليات هذا الحدث.

 

أطلقت الشركة السويدية 80 نسخة فقط من هذه السيارة الفريدة، وبلغ سعرها قيمة 1.9 مليون دولار، للنسخ القياسية بخلاف الخيارات الإضافية، والتي تأتي بناء على رغبة العملاء، و تمكنت ريجيرا من إتمام صفقة بيع الـ 80 سيارة بنجاح.

 

يبلغ طول السيارة وفقا للقياسات الهيكلية بنسبة 4.560 مـم، و عرض 2.050 مـم، و بارتفاع 1.100 مم، و زودت كوينجسيج ريجيرا بمحرك V8 مزدوج التيربو، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية تبلغ 1500 حصان، وذلك بفضل اعتمادها على ثلاثة محركات كهربائية.

 

وبفضل هذه الإمكانيات القوية، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 2.8 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 400 كم/ساعة، كما تصل سرعتها إلى 400 كم/ساعة ( 250 ميلا في الساعة) في أقل من 20 ثانية فقط.

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