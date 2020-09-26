سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا





وقد تقرر إنتاج 80 نسخة فقط من السيارة السويدية الشهيرة ذات السرعة الخيالية العالية كوينيجسيج ريغييرا في العالم كله.





مواصفات سيارة كوينيجسيج ريغييرا





تعتمد كوينيجسيج ريغييرا على نظام هجين يجمع بين 4 محركات، الأول محرك بنزين V8 سعة 5 لترات توين توربو، بالإضافة إلى 3 محركات كهربائية، وذلك لتوليد قوة هائلة تصل إلى 1,500 حصان و 2,000 نيوتن/متر من عزم الدوران.

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وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س في 2.8 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كم/س في 6.6 ثانية، وتحتاج إلى 20 ثانية فقط لتسير بسرعة 400 كم/س، كما أنها تقطع مسافة ربع الميل في 10.9 ثانية وبسرعة تبلغ 300 كم/س.





يبلغ وزن السيارة فارغة 1,590 كيلوجرامًا، وتحتاج إلى 8.67 ثانية لتتوقف بشكل تام بعد وصولها لسرعة 400 كم/س.





أسعار سيارة كوينيجسيج ريغييرا





يبدأ سعر السيارة السويدية الخارقة ريغييرا من 1.9 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 30 مليون جنيه مصري.