بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري





أسعار زوتي Z100





تتوافر السيارة الصينية زوتي Z100 في السوق المصري بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي، يولد قوة 75 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي مزود بـ 5 سرعات.





ويبلغ سعر السيارة الهاتشباك زوتي Z100 في السوق المحلي المصري 118 ألف جنيه.

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أسعار سوزوكي ألتو





تأتي السيارة اليابانية سوزوكي ألتو بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي، يولد قوة 47 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي مزود بـ5 سرعات.





ويبلغ سعر السيارة الهاتشباك سوزوكي ألتو الفئة الوحيدة من التجهيزات 129.900 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.





أسعار سوزوكي إسبريسو





تتميز السيارة الـSUV اليابانية سوزوكي إسبريسو بمحرك بنزين ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل بناقل حركة مزود بـ5 سرعات.





تتسارع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سوزوكي إسبريسو من وضع الثبات وحتى 100 كم/س خلال 14.3 ثانية، إذ تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.





يبلغ سعر السيارة اليابانية سوزوكي إسبريسو 145 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.



