AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
آودي
آودي
Advertisements
عزة عاطف
أعلنت شركة كيان «إيجيبت» عن أحدث أسعار سيارات آودي الجديدة المطروحة في السوق المحلي المصري خلال شهر سبتمبر.

إليك قائمة بأحدث أسعار سيارات آودي Q2, Q3, Q3 SB وQ7، حيث بدأت أسعار الموديلات المختلفة من 490 ألف جنيه ووصلت إلى مليون و890 ألف جنيه.

قائمة بأسعار سيارات آودي 2020

1- بلغت الفئة الأولى P1 من سيارة «آودي Q2» موديل 2020 سعر 490 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.
- أما الفئة الثانية P2 فبلغ سعرها نحو 575 ألف جنيه.

2- بلغت الفئة الأولى Advanced من سيارة «أودي Q3» موديل 2020 سعر 690 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.
 وسعرت 
- أما الفئة الثانية s-line بنحو 765 ألف جنيه.

3- بلغت الفئة الأولى 1.4 TFSI من سيارة «أودى Q3 SB» موديل 2020 سعر 795 ألف جنيه.
- بلغت الفئة الثانية TFSI 2.0 موديل 2021 بقيمة سعر مليون و50 ألف جنيه.

4- بلغت الفئة الأولى 2.0 TFSI من سيارة «أودى Q7» موديل 2020 سعر مليون و550 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.
- بلغت الفئة الثانية 3.0 TFSI سعر مليون و890 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أودي تطلق Q3 Sport back موديل 2020.. صور

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري

ترشيحاتنا

في اللحظات الأخيرة| وقف زواج طفلين قبل الدخلة بدقائق في سوهاج

قلتله ادبحها.. عملية جراحية لـ فرخة بـ7 آلاف جنيه والطبيب يكشف الكواليس

مروة ناجى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل

محافظ البحر الأحمر وشريف عامر يتدخلان لحل أزمة حريق مفاجئ فى الغردقة

مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب