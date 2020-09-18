بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020





إليك قائمة بأحدث أسعار سيارات آودي Q2, Q3, Q3 SB وQ7، حيث بدأت أسعار الموديلات المختلفة من 490 ألف جنيه ووصلت إلى مليون و890 ألف جنيه.





قائمة بأسعار سيارات آودي 2020





1- بلغت الفئة الأولى P1 من سيارة «آودي Q2» موديل 2020 سعر 490 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

- أما الفئة الثانية P2 فبلغ سعرها نحو 575 ألف جنيه.





2- بلغت الفئة الأولى Advanced من سيارة «أودي Q3» موديل 2020 سعر 690 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

وسعرت

- أما الفئة الثانية s-line بنحو 765 ألف جنيه.





3- بلغت الفئة الأولى 1.4 TFSI من سيارة «أودى Q3 SB» موديل 2020 سعر 795 ألف جنيه.

- بلغت الفئة الثانية TFSI 2.0 موديل 2021 بقيمة سعر مليون و50 ألف جنيه.





4- بلغت الفئة الأولى 2.0 TFSI من سيارة «أودى Q7» موديل 2020 سعر مليون و550 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

- بلغت الفئة الثانية 3.0 TFSI سعر مليون و890 ألف جنيه.

أعلنت شركة كيان «إيجيبت» عن أحدث أسعار سيارات آودي الجديدة المطروحة في السوق المحلي المصري خلال شهر سبتمبر.