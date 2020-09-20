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منوعات

سيارة لاند روفر تقفز في بحيرة لمطاردة البط.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
سيارة
سيارة
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو لـ سيارة لاند روفر اقتحمت بحيرة بط فجأة داخل حديقة ذا جرين في مقاطعة دورهام ببريطانيا.

ويظهر صوت شخص مختل وهو يصور الفيديو جالسًا في مقعد الراكب المجاور للسائق، يقول بأنه "سيطارد بعض البط اليوم".

ووفقًا الفيديو الذي تم نشره على صفحة نورتون و Billingham Info في فيسبوك، فقد كان هناك على الأقل ثلاثة أشخاص في السيارة.

تنتظر السيارة أحد المشاة في الخارج يمشي مع كلبه ليمر بالسيارة، ثم يقودون السيارة مباشرة بسرعة نحو منتصف النافورة.

يصرخ أحد الرجال "بالصفير" بينما يطير البط بعيدًا عن طريق السيارة القادمة وهي تدخل البركة.
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