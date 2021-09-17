عندها خلل.. بعد انتحار فتاة المول.. استشاري نفسي يوضح أبرز أسبابه والعلاج

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الانتحار سلوك بائس يتبعه شخص لوضع حد لحياته نتيجة عدم قدرته على وضع حل لمشكلة يواجهها، أو عقبات يعتريها، وكذلك عدم تقديم يد العون له لحلها، أو هو قتل النفس بطريقة متعمدة، وكذلك الفعل المدروس لقتل النفس.

وأضاف «هندي» في تحليله النفسي لواقعة انتحار فتاة مول سيتي ستارز لموقع «صدى البلد» أن الانتحار سلوك ضد الحياة، وضد الفطرة التي خلقنا الله عليها من التمسك بالحياة مهما كان مدي الضعف أو المرض الذي يعاني منه الشخص، لذا فإن الإقدام عليه دليلاً على أنه يوجد لدي المنتحر خلل في عقله أو تفكيره بشكل عام.

نوعين من الانتحار

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن هناك نوعين من الانتحار، الأول: الانتحار المخطط ويأتى نتيجة أمراض نفسية، مثل: الهوس الاكتئابي، الزهام، الوسواس القهري المرضي، - عبارة عن صوت ينادي الشخص بقتل نفسه أو غيره-، ومن الصعب إنقاذ صاحبه، أما الانتحار الانفعالي، فيكون نتيجة التضيق على الشخص المنتحر، أو محاولته لجذب الانتباه إلى معاناته، أو رغبة في الحصول على بعض المكتسبات، منوهًا بأنه من الممكن إنقاذ صاحبه.

وأكد الدكتور وليد هندي أن المنتحر شخص ليس في كامل قواه العقلية، ومسلوب الإرادة، فهو لا يستطيع التفكير، كأن عقله متوقف أو أشبه بالإنسان المنوم مغناطيسيًا، لافتًا إلى أن آخر الإحصائيات أشارت إلى أنه يوجد منتحر كل حوالي 20 ثانية، وأن الانتحار من الأسباب الثلاثة الأساسية للموت في الفئة من 15 إلى 44 سنة، وهي الفئة الأكثر انتاجًا في المجتمعات، كما يعد الانتحار السبب الثاني للوفاة في الفئة من 15 إلى 19 سنة.

تفكير الشباب في الانتحار

ونبه الدكتور وليد هندي أن من أبرز المؤشرات التي تدل على تفكير الشباب في الانتحار، انخفاض فهمه لذاته، قسوة الوالدين والعائلة بالتعنيف أو عدم تلبية احتيجاته مع القدرة عليها، العزل الاجتماعي، رغبة في الاحتجاج العلني ومعاقبة الأهل الأقارب، الفشل في الدراسة والعلاقات الاجتماعية كالطلاق في سن مبكر أو العنوسة أوالحب الفاشل، التفكك الأسري، والمحاكاة والتقليد للمنتحرين في المجتمع، أمراض نفسية، مثل: النرجسية و فقدان الشهية العصبي، وعدم القدرة على الكلام، ويفقد القلق من الموت.

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أنه من أبرز طرق علاج الشخص الذي يفكر في الانتحار تعزيز المرونة العقلية لديه، وغرز القيم الروحية فيه، والاستماع له واستيعابه، والترابط الأسري، وبث روح التفائل فيه، وإشباع أوقات فراغه بكل مفيد، ومساعدته على إثبات ذاته.

جدير بالذكر أن فتاة مول سيتي ستارز انتقالت إلى العالم الآخر عندم كانت تقف على أحد المقاعد ثم تعبر في هدوء إلى الحاجز الموجود بالطابق السادس، وفي غمضة عين ألقت نفسها دون تردد لتسقط جثة هامدة بها نبضات خافتة، ليحاول الجميع إسعافها، لكنها تفارق الحياة

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بمصرع فتاة القت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم .

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث ، وتبين من التحريات قيام الفتاة المنتحرة ٢٣ سنة طالبة الفرقه الرابعه طب أسنان بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز، ثم نقلها لمستشفى رابعة رابعه العدوية، تووفيت حال وصولها .

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل الى أحد صديقتها، طالبه بكلية طب أسنان ، ومقيمه بالتجمع الاول

والتى قررت أنها كانت رفقه المتوفية داخل كافيه بسيتى ستارز حتى الساعه الخامسة مساء أمس وانصرفت وتركتها بمفردها .

وأضافت أن المتوفيه تعانى من حاله نفسية و اكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها وأنها أخبرتها اليوم برغبتها فى الانتحار .

