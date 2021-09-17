عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عندها خلل.. بعد انتحار فتاة المول.. استشاري نفسي يوضح أبرز أسبابه والعلاج

انتحار فتاة مول
انتحار فتاة مول سيتي ستارز

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الانتحار سلوك بائس يتبعه شخص لوضع حد لحياته نتيجة  عدم قدرته على وضع حل لمشكلة يواجهها، أو عقبات يعتريها، وكذلك عدم تقديم يد العون له لحلها، أو هو قتل النفس بطريقة متعمدة، وكذلك الفعل المدروس لقتل النفس.

وأضاف «هندي» في تحليله النفسي لواقعة انتحار فتاة مول سيتي ستارز لموقع «صدى البلد» أن الانتحار  سلوك ضد الحياة، وضد الفطرة التي خلقنا الله عليها من التمسك بالحياة مهما كان مدي الضعف أو المرض الذي يعاني منه الشخص، لذا فإن الإقدام عليه دليلاً على أنه يوجد لدي المنتحر خلل في عقله أو تفكيره بشكل عام.

نوعين من الانتحار 

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن هناك نوعين من الانتحار، الأول: الانتحار المخطط ويأتى نتيجة أمراض نفسية، مثل: الهوس الاكتئابي، الزهام، الوسواس القهري المرضي، - عبارة عن صوت ينادي الشخص بقتل نفسه أو غيره-، ومن الصعب إنقاذ صاحبه، أما الانتحار الانفعالي، فيكون نتيجة التضيق على الشخص المنتحر، أو محاولته لجذب الانتباه إلى معاناته، أو رغبة في الحصول على بعض المكتسبات، منوهًا بأنه من الممكن إنقاذ صاحبه.

وأكد الدكتور وليد هندي أن المنتحر شخص ليس في كامل قواه العقلية، ومسلوب الإرادة، فهو لا يستطيع التفكير،  كأن عقله متوقف أو أشبه بالإنسان المنوم مغناطيسيًا، لافتًا إلى أن آخر الإحصائيات أشارت إلى أنه يوجد منتحر كل حوالي 20 ثانية، وأن الانتحار من الأسباب الثلاثة الأساسية للموت في الفئة من  15 إلى 44 سنة، وهي الفئة الأكثر انتاجًا في المجتمعات، كما يعد الانتحار السبب الثاني للوفاة في الفئة من 15 إلى 19 سنة. 

تفكير الشباب في الانتحار 

ونبه الدكتور وليد هندي أن من أبرز المؤشرات التي تدل على تفكير الشباب في الانتحار، انخفاض فهمه لذاته، قسوة الوالدين والعائلة بالتعنيف أو عدم تلبية احتيجاته مع القدرة عليها، العزل الاجتماعي، رغبة في الاحتجاج العلني ومعاقبة الأهل الأقارب، الفشل في الدراسة والعلاقات الاجتماعية كالطلاق في سن مبكر أو العنوسة أوالحب الفاشل، التفكك الأسري،  والمحاكاة والتقليد للمنتحرين في المجتمع، أمراض نفسية، مثل: النرجسية و فقدان الشهية العصبي، وعدم القدرة على الكلام، ويفقد القلق من الموت. 

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أنه من أبرز طرق علاج الشخص الذي يفكر في الانتحار تعزيز المرونة العقلية لديه، وغرز القيم الروحية فيه، والاستماع له واستيعابه، والترابط الأسري، وبث روح التفائل فيه، وإشباع أوقات فراغه بكل مفيد، ومساعدته على إثبات ذاته.

جدير بالذكر أن فتاة مول سيتي ستارز انتقالت إلى العالم الآخر عندم كانت تقف على أحد المقاعد ثم تعبر في هدوء إلى الحاجز الموجود بالطابق السادس، وفي غمضة عين ألقت نفسها دون تردد لتسقط جثة هامدة بها نبضات خافتة، ليحاول الجميع إسعافها، لكنها تفارق الحياة

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

تفاصيل جديدة حول مقتل فتاة المول علي يد صديقتها في كفر الدوار

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بمصرع فتاة القت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم .

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث ، وتبين من التحريات قيام الفتاة المنتحرة ٢٣ سنة طالبة الفرقه الرابعه طب أسنان بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز، ثم نقلها لمستشفى رابعة رابعه العدوية، تووفيت حال وصولها .

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل الى أحد صديقتها، طالبه بكلية طب أسنان ، ومقيمه بالتجمع الاول

والتى قررت أنها كانت رفقه المتوفية داخل كافيه بسيتى ستارز حتى الساعه الخامسة مساء أمس وانصرفت وتركتها بمفردها .

وأضافت أن المتوفيه تعانى من حاله نفسية و اكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها وأنها أخبرتها اليوم برغبتها فى الانتحار .
 

 

 

انتحار فتاة مول سيتي ستارز الدكتور وليد هندي انتحار فتاة المول التحليل النفسي لانتحار فتاة المول

ترشيحاتنا

إسلام جمال يذبح عجلا في شبرا احتفالا بإنضمامه للمصري..صور

فاقد للشم والتذوق .. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

دعاء يوم الجمعة مستجاب لـ الرزق

بملايين الدولارات..عرض نظارتين من القرن الـ 17 للبيع في مزاد علني.. صورة

تزامنا مع عيد ميلادها .. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل

عندها خلل.. بعد انتحار فتاة المول.. استشاري نفسي يوضح أبرز أسبابه والعلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ