بسرعة 20 جيجابايت في الثانية.. جوجل تطور نظاما لنقل الإنترنت عبر أشعة الليزر

لا تزال شركة ألفابت Alphabet، المالكة لعملاقة التقنية جوجل Google، تختبر ربط المدن البعيدة بالإنترنت عبر أشعة الليزر.

ووفقا لما ذكره موقع "arstechnica"، شارك فريق "X Lab"، التابع لشركة "ألفابت"، تحديثا حول مشروع "تارا Taara"، وهو نظام اتصالات بصري تجريبي من نقطة إلى نقطة غير مرئي للعين المجردة، وغالبا ما يوصف بأنه "ألياف بصرية بدون ألياف".

سرعة إنترنت خارقة تقدمها تقنية ألفابت الجديدة

ويربط مشروع "تارا"، باستخدام تقنية ليزر غير مرئية، بين مدينتين في قارة أفريقيا تفصل بينهما 5 كيلومترات بشبكة الإنترنت، والتي استطاعت نقل ما يقرب من 700 تيرابايت من البيانات بسرعات تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية، بكفاءة عالية جدا.

ويقلل مشروع "ألفابت" من تكلفة الوصول إلى الإنترنت بالنسبة لسكان المدن الأفريقية، التي تقع على بعد حوالي 5 كيلومترات عبر نهر الكونغو، ويقطنها الملايين من الأشخاص، وأيضا بكفاءة تصل إلى 99.9%.

ويعمل شعاع ليزر "تارا" المطور على سد الفجوة بين برازافيل في جمهورية الكونغو وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على جانبي نهر الكونغو، وتتمتع المدينة الأولى باتصال إنترنت قوى، بينما المدينة الأخرى خطًا من الألياف يمتد لمسافة 400 كيلومتر حول نهر الكونغو، مما يجعل مزودو شبكات الإنترنت يقدمون خدمة بتكلفة أعلى خمس مرات.

وقد قامت “ألفابت”، بتشغيل الرابط التجاري لشبكة الإنترنت الجديدة بسرعة 20 جيجابت في الثانية، على مدار 20 يوما حتى الآن، وتقول الشركة إنها قدمت ما يقرب من 700 تيرابايت من البيانات في ذلك الوقت، مع وقت تشغيل بنسبة 99.9 في المائة.

الجدير بالذكر أن ألفابت طورت مشروع منطاد الإنترنت لوون Loon، الذي تم إطلاقه في عام 2017، حيث كانت مالكة جوجل تهدف لبناء أبراجا خلوية متطايرة لتوصيل الإنترنت للمناطق النائية، ولكنها سرعان ما أنهت المشروع نظرا لتكلفته المرتفعة.