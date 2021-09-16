حدثه فورا.. جوجل تقوم بإصلاح 11 خطأ في متصفح جوجل كروم

تطالب شركة جوجل من جميع مستخدميها حول العالم بضرورة تحديث متصفح كروم Chrome، حيث أعلنت عن حملة إصلاحات امتدت إلى 11 خطأ من ضمنها ثغرتين يستغلها الهاكرز ومطورو البرامج الخبيثة لشن هجمات إلكترونية على المستخدمين.

وفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فقد أصدرت شركة جوجل تحديث جديد، يحمل الإصدار رقم 93.0.4577.82 لمتصفح جوجل كروم على أنظمة تشغيل ويندوز Windows و ماك Mac ولينكس Linux، والذي سيكون متاحاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يجب على المستخدمين من تحديث متصفح جوجل كروم الخاص بهم فور الحصول على التحديث الجديد، لمنع اختراق أجهزتهم واستغلال بياناتهم الخاصة.

تقوم شركة جوجل دائما على صفحة إصدارات متصفح جوجل كروم بذكر كل ثغرة أمنية يتم اكتشافها وتصحيحها مع كود CVE خاص بها، واسم الشخص الذي قام باكتشاف تلك الثغرة والمكافآت التى حصل عليها.

وبينما تم ذكر الثغرات الأكثر خطورة بكود CVE-2021-30632 و CVE-2021-30633، فيما لم يتم ذكر من قام باكتشاف تلك الثغرات، والتي نسبت إلى مجهول، بينما أشارت جوجل أنها كانت على علم باستغلال تلك الثغرات.

وقد صنفت شركة جوجل التسع ثغرات الأخرى التي تم اكتشافها ضمن تصنيف "مرتفع" وهو ثاني أعلى تصنيف من جوجل بعد تصنيف "حرج"، فيما لم تذكر الشركة الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول الهجمات الإلكترونية التى تعرض لها المتصفح، وكيفية قيام مطوري البرامج الخبيثة من القيام بذلك، وكيف يمكن للمستخدمين اتخاذ الاحتياطات الأمنية لتجنب تلك الهجمات الإلكترونية والبقاء في أمان.

كيفية تحديث متصفح جوجل كروم Google Chrome

نظراً لأن شركة جوجل لم تقدم للمستخدمين المزيد من التفاصيل حول خطورة الهجمات الإلكترونية التى قد تصيبه عند استغلال تلك الثغرات، ولم تقدم حتى الآن الإصدار الجديد للمتصفح، فإن الخبراء التقنيين ينصحون بسرعة تحديث متصفح جوجل كروم يدوياً الآن بدلاً من انتظار التحديث التلقائي من قبل شركة جوجل، وذلك من خلال الآتي:

قم بفتح متصفح جوجل كروم، ثم النقر على النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين الصفحة، ثم القيام بالضغط على الإعدادات من القائمة.

- قم بتحديد خيار حول جوجل كروم، من القائمة الموجودة يمين الصفحة، وستظهر لك البيانات التي ستعرف من خلالها اذا كان متصفحك هو الأحدث أم لا.

- إذا لم يكن متصفحك هو الإصدار الأحدث، فسوف يتم البدء بتثبيت الإصدار الأحدث تلقائياً، وعند انتهاء التثبيت سيطلب منك إعادة تشغيل المتصفح، وبعدها يمكنك التصفح بامان.