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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ شيفروليه أوبترا يصل إلى 7 الاف جنيه .. تفاصيل

اوفر برايس لـ شيفروليه
اوفر برايس لـ شيفروليه اوبترا يصل إلى 7 الاف جنيه .. تفاصيل

ارتفعت القيمة التسويقية للسيارة شيفروليه اوبترا تحت مسمى الـ اوفر برايس الغير رسمي، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 7000 جنيه، وذلك عن بعض الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

 

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا 

زودت السيارة شيفروليه اوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، ومن خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.3 لتر/100 كم.

تجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا

وتحتوي السيارة على باقة من تجهيزات السلامة باختلاف الفئات المقدمة وتشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، و مستشعرات ركن خلفية، و مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى قفل مركزي وعدد 4 نوافذ كهربائية، كما تضم ايضا مكييف هواء، و نظام صوتي و ترفيهي.

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا بقياسات هيكلية بلغت 4597 مم، و بعرض يبلغ 1736 مم، و 1462 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لتر، بينما ترتكز على عجلات 15 بوصة، كما تتوافر السيارة بفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه اوبترا وبعد قيمة الاوفر برايس 

 

الفئة الاولى شيفروليه اوبترا H/L بقيمة قدرها 224 الف جنيه بينما يبلغ سعرها الرسمي 217.400 جنيه، اي بزيادة قيمتها 6600 جنيه.

 

الفئة الثانية شيفروليه اوبترا T/L بقيمة قدرها 224 الف جنيه بينما بلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية لتصل إلى 231 الف جنيه أي بزيادة بلغت 7 الاف جنيه.

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