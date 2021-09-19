عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات الروسية تنتهي اليوم دون مفاجآت متوقعة

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا

 ينتهي اليوم، الأحد، اقتراع الناخبين الروس لانتخاب مجلس نواب جديد "الدوما" (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي)، بجانب اختيار 9 حكام للمحافظات ونواب 39 هيئة تشريعية محلية في المناطق الروسية. 

 

ويجمع المراقبون ومراكز استطلاع الرأي في روسيا على عدم حدوث أي مفاجآت جوهرية في هذه الانتخابات.

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

أعلنت توبتها عن حب قاطعي الرءوس.. عروس داعش تطلب عفو رئيس وزراء بريطانيا



وقد أُجريت هذه الانتخابات على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري. 

 

ومن المعروف أن مجلس الدوما الروسي يتكون من 450 مقعدا، منها 225 مقعداً تُنتخب وفقاً للقوائم الحزبية النسبية، ومن المفترض أن تتوزع بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات البالغ عددها 14 حزباً، و225 مقعداً تُنتخب بالقوائم الفردية الموزعة على أقاليم روسيا المختلفة.


ويرى مركز "ليفادا" لدراسات الرأي العام، المُصنف في روسيا كـ"وكيل أجنبي" لتمويله من الخارج، في استطلاع للرأي مؤخرا أن 48% من المواطنين في روسيا يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يرى 44% أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

ويقول مركز "ليفادا" إن الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" أدت إلى زيادة مشاعر الاحتجاج لدى الروس، ولكنها لا تزال عند مستوى منخفض نسبياً.

ويشير استطلاع المركز المذكور إلى أن 24% من المواطنين الروس أكدوا استعدادهم للمشاركة في احتجاجات ذات مطالب اقتصادية في شهر أغسطس الماضي، بينما أعرب 19% عن استعداداهم للخروج في احتجاجات ذات مطالب سياسية.


ويوضح الاستطلاع أن 46% من الروس أعلنوا عن مباركتهم لأداء الحكومة الروسية، بينما أكد 51% معارضتهم لأداء حكومة ميخائيل ميشوستين.

وفيما يتعلق بأداء رئيس الحكومة نفسه، فقد عبر 53% ممن شملهم الاستطلاع عن تقييم إيجابي له، مقابل 42% أكدوا أن أداءه سلبي.

وبالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن 61% من المواطنون الروس يرون أن أداءه ايجابيا، بينما اعتبر 37% أن أداءه سلبي. 

وفي استطلاع آخر، أجراه "المركز الروسي لدراسات الرأي العام" (المقرب من الكرملين) في 5 سبتمبر الجاري، أكد 29.3% عن استعدادهم للتصويت لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وأعلن 16.6% استعدادهم للتصويت للحزب الشيوعي الروسي بزعامة جينادي زيوجانوف، و7.8% للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة فلاديمير جيرينوفسكي، و6.1% لحزب "روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة"، بينما حصلت بقية الأحزاب مجتمعة على 16% من الأصوات التي شملها الاستطلاع. 


ومن المعروف أن الأحزاب الأربعة المشار إليها أعلاه هي الأحزاب المُمثلة في مجلس الدوما الروسي على مدار السنوات العشرين السابقة على أقل تقدير.

ويرى "المركز الروسي لدراسات الرأي العام" أن ثلاثة أحزاب صغيرة أخرى غير الأحزاب الأربعة المذكورة ربما تكون لديها فرصة من الناحية النظرية لتجاوز عتبة الــ 5% المطلوبة لدخول الدوما. 

 

ولكن الكثير من المراقبين لا يرى أن هذا ممكنا، ويعتقد أن حزب السلطة (روسيا الموحدة) والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب "روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة"، هم فقط وكالعادة، الذين سيلتحقون بمجلس الدوما الجديد.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى احتمال أن يخسر حزب السلطة هذه المرة بعض المقاعد، ولكنه سيحتفظ بالأغلبية في كل الأحوال.


وربما سيحقق هذا الحزب الأغلبية الدستورية، أي أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الدوما، وهو ما يُمكنه من تمرير مشاريع أي قوانين ترغب فيها السلطة التنفيذية بدون مراعاة رأي الأحزاب الأخرى المُمثلة في المجلس.

ومن المفارقات اللافتة أن شعبية "حزب روسيا الموحدة"( حزب الرئيس الروسي) تراجعت في العامين السابقين بسبب وباء "كورونا" وقانون رفع سن معاشات التقاعد وتدهور الوضع الاقتصادي نسبيا إلى حوالي 28 ــ 30% ( حسب استطلاعات الرأي الروسية المختلفة)، إلا أن هذه الاستطلاعات نفسها ترجح حصوله في كل الأحوال على أغلبية المقاعد في مجلس الدوما الجديد، وهذا يعني ببساطة، وبحسب المراقبين الروس، أن نتائج الانتخابات التشريعية الحالية لن تُغير الوضع السياسي في البلاد.

وأخيرا، هناك احتمالات لعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات البرلمانية الروسية من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد رفض الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين إلى هذه الانتخابات، كما أن المسئولين الروس يعلنون يوميا عن تدخل غربي في هذه الانتخابات. 
 

روسيا كوفيد-19 وباء كورونا البرلمان الانتخابات نتائج الانتخابات الناخبين الروس الدوما مجلس الدوما الروسي أقاليم روسيا الصعوبات الاقتصادية 19 سبتمبر اقتراع الناخبين

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": التحديات الصحية في لبنان تهدد مكاسب البلاد على مدى عقود

مرشحان لمنصب رئيس الوزراء في اليابان يدعوان لإدخال مفاعلات صغيرة في البلاد

شكري يؤكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين فلسطين وإسرائيل

اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام 2021-2022

كشف حقيقة قيام أشخاص بخطف الأطفال والإتجار في الأعضاء بكوم حمادة

اشتباكات بـ القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان

مسئول روسي: 380 مراقبا دوليا يتابعون مسار التصويت في الانتخابات التشريعية

اليونان تفرض قيودًا إلزامية جديدة على أعضاء التدريس والطلاب لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

كرته تصطدم بالقائم.. كوكا يشارك في تعادل قونيا سلبيا ضد جيرسونسبور بالدوري التركي

خطوتان للأمام.. ابنة بيليه تكشف تطور حالته الصحية بعد جراحة استئصال ورم

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ