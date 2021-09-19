قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 2021

تسريبات تكشف:

كشفت أحدث التسريبات عن مخطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق جهاز تابلت جديد يحمل اسم Galaxy Tab A8 2021، والمتوقع إطلاقه قريباً بعد رصده من قبل العديد من المصادر الموثوقة.

وأفاد المسرب التقني الشهير "Yogesh Brar"، العديد من المواصفات الرئيسية التي سيحصل عليها جهاز تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tab A8 2021، والذي سيتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

وسيتميز تابلت سامسونج القادم Galaxy Tab A8 2021، بشاشة من نوع TFT، والتي تأتي بقياس 10.4 بوصة، وبجودة عرض FHD+، والتي من المتوقع أن تحصل على معدل تحديث قياسي مقارنة بالإصدارات السابقة من قبل الشركة الكورية الجنوبية.

وأشارت التسريبات، أن تابلت سامسونج القادم Galaxy Tab A8 2021، سيحصل على إطارات سميكة، كما سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق تابلت سامسونج المرتقب بطرازي LTE و Wi-Fi.

وسيتم تشغيل تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab A8 2021، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الامريكية، والذي سيكون من نوع Snapdragon SoC، دون الكشف عنه بعد، وسيأتي بخيارين في ذاكرة الوصول العشوائي 3 و 4 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة التخزين الخارجية microSD.

وسيحتوي تابلت Galaxy Tab A8 2021 من سامسونج، على مكبرات صوت رباعية، تدعم تقنية Dolby Atmos، كما سيحتوي على مقبس سماعة الرأس 3.5 ملليمتر، ومنفذ من نوع Type-C، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

نظراً للمواصفات التي تم تسريبها، فمن المتوقع أن يأتي جهاز تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tab A8 2021، بسعر 271 دولار "أي ما يعادل 4200 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي لجهاز تابلت سامسونج القادم مع موعد الإطلاق المتوقع أن يكون قريباً.