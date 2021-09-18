سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة المعالجات التي سيصدر بها هاتف Galaxy S21 FE 5G الذي يعد أرخص هاتف رائد في 2021 ، والذي ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال أيام.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Galaxy S21 FE 5G الذي تم رصده على موقع سامسونج الرسمي بألمانيا سيصدر بمعالج Snapdragon 865 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ولذلك لنسخة الهاتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G .



أما بالنسبة لنسخة هاتف Galaxy S21 FE والتي تدعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G سيكون المعالج في هذه الحالة من نوع Exynos 990 من تصنيع شركة سامسونج نفسها.



وسيصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G ب شاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.



وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 12 ميجابكسل.



وسيحتوي هاتف Galaxy S21 FE 5G على خيارين في البطارية هما سعة 4370/4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Blurtooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.

