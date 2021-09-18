عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة المعالجات التي سيصدر بها هاتف Galaxy S21 FE 5G الذي يعد أرخص هاتف رائد في 2021 ، والذي ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال أيام. 


وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Galaxy S21 FE 5G الذي تم رصده على موقع سامسونج الرسمي بألمانيا سيصدر بمعالج Snapdragon 865 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ولذلك لنسخة الهاتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G . 

سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف شبابي بكاميرا 108 ميجا بيكسل

تسريبات تكشف نية سامسونج إطلاق هواتف Galaxy Note جديدة


أما بالنسبة لنسخة هاتف Galaxy S21 FE والتي تدعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G سيكون المعالج في هذه الحالة من نوع Exynos 990 من تصنيع شركة سامسونج نفسها. 


وسيصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G ب شاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة. 


وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G  كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 12 ميجابكسل.


وسيحتوي هاتف Galaxy S21 FE 5G على خيارين في البطارية هما سعة  4370/4500 مللي أمبير،  تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Blurtooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.
 

هاتف Galaxy S21 FE 5G ا أرخص هاتف رائد من سامسونج تقنية الجيل الخامس شركة سامسونج هواتف سامسونج

ترشيحاتنا

تطاول ومخالفات مالية.. الأوقاف توضح سيب التحقيق مع وكيل الوزارة بالإسماعيلية

داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على خط الغاز في سوريا

متحدث الوزارة ينفي تصدير الكهرباء ومحاسبة المواطن عليها بسعر أعلى|فيديو

ادعولي أعدي المرحلة دي| سوما توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد وعكة صحية

أخرة الهزار.. إخلاء سبيل الطفل المتسبب في ذبح شقيقه وإصابة والدتهما بالهرم

سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

بسبب عقوبة حسام أشرف.. مصدر بـ الزمالك يكشف موقف اللاعبين المعارين من القيد

التعليم: لن يحصل طالب لا يعرف القراءة والكتابة على الإعدادية

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

14 عاماً لتنفيذ العملية.. تفاصيل مثيرة عن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ