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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق رسمياً تحفتها الجديدة Galaxy M22 .. سعر ومواصفات

سامسونج تطلق رسمياً
سامسونج تطلق رسمياً تحفتها الجديدة Galaxy M22

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً هاتف جديد ضمن سلسلة هواتفها الذكية "M"، والذي يحمل اسم Galaxy M22، بشاشة مميزة تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، فى ألمانيا، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية فى الأيام القليلة القادمة.

 

وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني، فإن الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy M22، قد حصل على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، بالإضافة إلى معالج شركة ميديا تك القوى، والذي يأتى من نوع Helio G80.

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وجاء هاتف سامسونج الذكي Galaxy M22، بشاشة من نوع SUPER AMOLED، قياس 6.4 بوصة، بجودة عرض HD+، والتى تأتى بدقة 720X1600 بكسل، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز في الثانية، تدعم ما يصل إلى 16 مليون لون، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

 

ولمحبي التصوير، فإن الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy M22، يحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 84 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

The device has a Super AMOLED panel
هاتف  سامسونج Galaxy M22

يتم تشغيل هاتف Galaxy M22 من سامسونج، بمعالج ثماني النواة، من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G80، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعه عبر بطاقة ذاكرة التخزين الخارجية microSD، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

يملك هاتف سامسونج الذكي Galaxy M22، بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما يدعم تقنية المدى القريب NFC، ويحتوي على مقبس سماعة الرأس.

 

يأتى هاتف Galaxy M22 من سامسونج، بخيار الألوان الثلاثة وهي: الأبيض والأسود والأزرق، فيما لم تعلن سامسونج عن السعر الرسمي للهاتف، بينما كشفت تسريبات سابقة أن الهاتف الذكي من المتوقع أن يأتي بسعر 239 يورو "أي ما يعادل 4400 جنيه مصري".

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